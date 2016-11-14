中国外管局称年度总额之外合理合法用汇需求可凭证明材料办理

路透北京11月14日 - 针对中国目前对个人结汇和境内个人购汇实行每人每年等值5万美元的年度总额是否够用，国家外汇管理局有关负责人表示，年度总额是一项便利化额度安排，并不是个人结汇和购汇的限额；在年度总额之外合理合法的用汇需求，可凭证明材料办理。

人民日报周一援引该负责人强调，从数据来看，等值5万美元的年度总额是适合的，满足了绝大多数个人的用汇需求。

其并指出，中国还未实现资本项目完全可兑换，出于维护国家金融安全的考虑，不论是对企业机构还是个人主体，有些交易项目，如个人到境外买房、进行境外证券投资或购买人寿保险和投资性返还分红类保险产品，无法办理购付汇。

“针对不同渠道，管理政策是一致的。也就是说，不可兑换的项目在年度总额外不能办理，在年度总额内也不能办理；在银行柜台不能办理，通过电子银行或刷银行卡也不能办理。”他说。

该负责人表示，个人结汇和购汇年度总额的水平，是根据大众合理合规实际用汇需要等因素综合确定，并保持相对稳定。换汇额度的年度总额不能太低，否则不能满足大众实际需要，起不到应有作用；年度总额也不能太高，否则会冲击和削弱宏观金融和外汇管理的效果，有可能成为大额资金跨境流动的渠道。

“根据可兑换原则，个人有关留学、旅游等经常项目用汇需求和购买B股等法律允许的资本项目用汇需求，只要能够证明真实性，均可办理用汇手续。”他称。

他指出，在实际操作中，如果每一笔结汇或购汇都需要个人提供证明材料，确实会造成诸多不便。在年度总额内，个人可仅凭身份证件在银行办理结汇或购汇手续，无需出具任何证明材料；在年度总额之外合理合法的用汇需求，可凭证明材料办理。

但在年度总额之外，针对不同用汇方式，中国也采取了有针对性的差异化管理措施，最大限度提高便利性。该负责人称，以银行卡为例，当个人在境外使用银行卡时，中国银联及发卡行按照要求对接受刷卡的境外商户类型进行技术筛选，凡属于已实现可兑换的合法项目，持卡个人均可在境外刷卡消费，还款时直接以人民币偿还，发卡行自动购汇还款。

“由于刷卡时已进行真实性和合法性筛选，因此个人银行卡还款购汇无需出具真实性证明，也不纳入个人年度总额。个人使用支付宝、微信支付等账户进行互联网支付时，其结汇和购汇也不纳入个人年度总额。”他说。

国家外管局新闻发言人、国际收支司司长王春英10月下旬曾表示，未来外债规模企稳回升，将促进跨境资金双向流动，且坚持个人每年外汇购汇5万美元额度的政策不会改变。外管局将继续稳步推进资本项目可兑换，中国欢迎境外投资者参与境内金融市场。（完）