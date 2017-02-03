中国外汇局密切关注近期部分领域的非理性对外投资倾向--外管局官员

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京2月3日 - 中国外管局资本项目管理司司长郭松近日称，密切关注近期在房地产、酒店、影业、娱乐业、体育俱乐部等领域出现的一些非理性对外投资倾向，及大额非主业投资、有限合伙企业对外投资、“母小子大”“快设快出”等类型对外投资中存在的风险隐患，并提示有关企业审慎决策。
他在接受中国外汇杂志访问时表示，在加强跨境资金流动监测和事中、事后管理的基础上，今年将加快推进一系列改革，包括研究支持跨境资产转让、放宽内保外贷项下资金回流的限制、研究完善国内外汇贷款管理、规范境外机构境内发债的外汇管理等。
“重点是督促银行遵守现行外汇管理规定，切实履行社会责任和展业自律要求，加强真实性、合规性审核；强化与其他监管部门的联动，维护正常外汇市场秩序，防范跨境资本流动风险。”他称。
他并表示，今年将兼顾风险防控，针对少数投机套利和违法违规交易强化监管。下一步外汇局将继续强化境外投资的真实性、合规性审核，严格涉及资金来源和去向的材料审核要求，有效控制对外投资过快增长中存在的各种风险隐患。
他透露，外汇局已提出专门针对境内基石投资者参与境内企业境外IPO相关用汇安排，包括允许境内基石投资者经批准在一定额度内购汇参与境内企业香港IPO；要求境外上市募集资金结束后，上市公司及时调回资金，并承诺一定比例的资金结汇；要求境内基石投资者承诺减持境外上市公司股份后及时调回资金并结汇等。
郭松还透露，2016年外管局在浙江、宁波和深圳开展了国内外汇贷款结汇试点。主要内容是允许符合条件的出口企业在获得出口订单后，将国内外汇贷款结汇，将来再以出口收汇偿还，原则上不允许购汇偿还。（完）
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(发稿 张晓翀；审校 杨淑祯)
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