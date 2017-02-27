境外机构投资者可参与外汇衍生品业务 须遵循实需原则--中国外管局

路透北京2月27日 - 中国外管局近日发布通知称，银行间债券市场境外机构投资者可以在具备资格的境内金融机构办理人民币对外汇衍生品业务，该业务遵守实需交易原则，限于对冲以境外汇入资金投资银行间债券市场产生的外汇风险敞口。

外管局官网周一刊登了国家外汇管理局关于银行间债券市场境外机构投资者外汇风险管理有关问题的通知。通知并称，境外机构投资者的外汇衍生品业务提供多样化的交易工具和交易机制选择，便利外汇风险管理。

“为推动外汇市场对外开放，便利银行间债券市场境外机构投资者管理外汇风险。”通知称。

通知并显示，参与境内汇市的境外机构投资者与目前债市对外开放范围一致。此次通知所涉业务的资金汇出入币种基本一致，外管局不进行事前核准或审批。

通知称，参与境内汇市的境外机构投资者与目前债市对外开放范围一致，不包括央行类机构。此次通知所涉业务的资金汇出入币种基本一致，外管局不进行事前核准或审批未来将根据债市政策安排，丰富境外机构投资者参与国内汇市交易模式。

通知显示，境外投资者的外汇衍生品交易，限于对冲以境外汇入资金投资银行间债券市场产生的外汇风险敞口，外汇衍生品敞口与作为交易基础的债券投资项下外汇风险敞口应具有合理的相关度。当银行间债券市场投资发生变化而导致外汇风险敞口变化时，境外投资者应在五个工作日内对相应持有的外汇衍生品敞口进行调整，确保符合实需交易原则。

此外，根据外汇风险管理的实际合理需要，结算代理人可以为境外投资者的外汇衍生品业务灵活提供反向平仓、全额或差额结算等交易机制。

境外机构投资者可以自主选择办理远期、外汇掉期、货币掉期和期权等，在国内外汇市场已有的衍生品类型内不作交易品种限制。

同时，结算代理人为境外投资者办理外汇衍生品业务，应遵守结售汇综合头寸管理规定，并按照规定履行有关结售汇统计报告义务。

外管局公布的数据显示，截至2016年末，银行间债券市场境外投资者总计持有债券8,700亿元人民币，较2015年末增加834亿元人民币。

“在人民币汇率双向浮动弹性逐步增强的市场环境下，境外投资者持有人民币债券存在管理外汇风险的需求。”外管局称，“未来将根据债市政策安排，丰富境外机构投资者参与国内汇市交易模式。”

中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。（完）

欲览详情，请点选外管局网站：www.safe.com