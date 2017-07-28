中国外管局公布部分企业个人和银行外汇违规行为 单笔最高罚606万

路透上海7月28日 - 中国国家外汇管理局周五对外通报一批企业、个人和银行外汇违规案例，主要涉及企业利用虚假贸易合同，虚假发票和货运提单、重复使用报关单、发票等；个人利用多个境内账户进行逃汇、套汇等行为；银行则是未尽尽职审核等，涉及币种包括美元、人民币、港元等。

外管局网站刊登的通报显示，其中被通报的七家企业最大单笔涉案金额高达4,825.78万美元，外管局对其开出606万元人民币的行政处罚；外管局并表示，加强外汇市场监管，依法严厉查处各类外汇违法违规行为，打击虚假、欺骗性交易行为，维护健康良性的外汇市场秩序。

在外管局公布的九个个人非法买卖外汇案件中，浙江籍陈某等境外提现方式非法经营案涉及金额达4.76亿元，浙江瑞安市人民法院以非法经营罪判决陈某等4人有期徒刑3至5年，并处罚金30万元。而湖北籍刘某非法买卖外汇案中，刘某被罚181万元。

在九家涉及违规办理外汇的银行中，多因银行未对相关单据进行真实性、合理性尽职审核；其中兴业银行(601166.SS)重庆分行涉案金额达1.62亿美元，外管局对其开出了没收违法所得41.05万元，并处罚款90万元的处罚。

早在5月底，外管局即发布了一批被重罚的企业和个人外汇违规名单，其中最大单笔罚款达2,300万元。(完)