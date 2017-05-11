中国加强用汇真实性审核 对违法违规行为保持高压打击--外管局官员

路透北京5月11日 - 中国外管局综合司司长徐卫刚近日撰文称，外汇管理将继续有序推进重点领域改革，做好与市场的沟通，进一步提升贸易投资便利化水平；同时，加强跨境资金流动监测预警，支持银行完善展业自律机制并严格履行真实性合规性等展业要求和责任，保持对外汇违法违规行为的高压打击态势。

中国外汇杂志援引他的文章并称，现有政策框架下加强外汇市场执法力度，不会影响企业正常用汇。商业银行根据国际惯例，对跨境交易和收付进行“三反（反洗钱、反舞弊、反欺诈）”调查等真实性合规性审核，是外汇管理的一贯要求。

“企业办理外汇收支业务，只要交易真实合法，正常的收付和兑换不会受到影响。”他称。

徐卫刚并表示，对于中国的外汇管理而言，改革创新和加强监管都比较重要。受种种客观因素的影响，中国外汇市场存在一些监管漏洞和短板，如不加以有效管控，很容易发展成为区域性或者系统性风险。

因此，必须坚持稳中求进的思路，在推进改革的同时，加强对薄弱环节的监管，建立健全宏观审慎框架下以事中事后管理为主的跨境资本流动管理体系，在现有政策框架下加强外汇市场执法监管，维护健康有序良性发展的外汇市场。

他并称，外管局出台的关于进一步推进外汇管理改革完善真实性合规性审核的通知，一方面继续坚持经常项目可兑换；另一方面，对于已经开放的直接投资、证券投资等资本项下的政策也没有出现后退，体现了外汇管理不会重走资本管制老路的原则。

此外，通过加强对交易的真实性和合规性审核，打击外汇领域违法违规活动，维护外汇市场的健康稳定运行。此举既符合国际货币基金组织有关经常项目可兑换的要求，又较好地适应和平衡了当前外汇市场的监管需要。

徐卫刚强调，真实性合规性是外汇管理的基础，其理论依据是反洗钱、反避税以及反恐融资等要求，核心是打击投机套利和违法违规的外汇交易，符合国际货币基金组织要求和国际惯例。

“即使将来实现包括资本项目交易在内的完全可兑换，遵循真实性合规性也是市场主体应尽的义务。”徐卫刚称，“真实性合规性作为基本管理原则，贯穿于外汇管理各个时期和主要交易项目之中，不会因短期形势变化而发生改变。”（完）