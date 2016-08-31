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中国财经 | 2016年 8月 31日 星期三 18:19 BJT

中国个人结售汇年度便利化额度仍为5万美元--外管局

路透北京8月31日 - 中国国家外汇管理局周三称，个人结汇和境内个人购汇仍实行每人每年等值5万美元的年度便利化额度管理。

外管局官方微博称，便利化额度之内的结售汇业务，可凭本人有效身份证件办理；便利化额度之外具有真实性、合规性的结售汇业务，凭本人有效身份证件和相关证明材料办理。

路透整理的中国国家外汇管理局出台的个人结售汇部分管理政策一览。（完）

(发稿 孙琦子; 审校 林高丽)

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