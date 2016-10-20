中国严查资金违规流出 严打地下钱庄等违法犯罪活动--外管局官员

路透北京10月20日 - 中国国家外汇管理局管理检查司司长张生会接受专访表示，为防范跨境资金流动风险，外管局组织了“控流出”专项检查，严查外汇资金违规流出，并保持对地下钱庄等外汇违法犯罪活动的高压打击态势。

中国金融时报周四刊登对张生会的专访称，未来将继续跟踪外汇收支形势变化，加大非现场监测分析和现场检查力度，紧扣交易真实性审核主线，有针对性地对重点主体和关键环节开展专项检查，严厉打击地下钱庄等外汇违法犯罪活动，

“我们一直强化跨部门合作，保持对地下钱庄等外汇违法犯罪活动的高压打击态势。外汇局密切与公安机关等部门的协调配合，始终保持对地下钱庄等违法犯罪活动的高压打击态势。”张生会表示。

张生会表示，外管局与公安机关等部门合作今年多次开展针对地下钱庄等违法犯罪活动的专项检查。截止今年9月8日，共破获案件56起，初步统计涉案金额逾万亿元人民币，冻结涉案账户资金25.13亿元人民币；并与央行、公安部、最高法、最高检等部门联合开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动。

张生会并称，除了加强专项检查力度、保持对地下钱庄等外汇违法犯罪活动的高压打击态势外，外管局还开展了合规性检查和案例通报，促进银行重视展业三原则。外汇局以检查、约谈、处罚为抓手，强化银行等金融机构外汇合规经营意识，提高银行对展业三原则的重视程度。

新华社上周通报，今年以来广东各地公安机关开展多次打击地下钱庄的集中收网行动，破获案件140余起，抓获犯罪嫌疑人350余名，初步统计涉案金额2,300余亿元人民币，案件包括部分公司虚构贸易背景，修改、伪造货物提单，进行资金跨境循环方式骗购外汇等。（完）