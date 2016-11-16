中国10月跨境资金流出压力有所缓解 购汇比例环比下降--外管局

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月16日 - 针对刚刚出炉的10月中国结售汇数据，国家外管局周三称，中国10月份跨境资金流出压力有所缓解，当月一些有利于外汇供求趋向平衡的因素发挥了积极作用，其中主体结汇意愿相对稳定，购汇比例环比下降。
国家外管局网站援引新闻发言人解读称，近期中国经济增长的稳定性进一步提高，有利于夯实跨境资金流动总体平稳的基础。
外管局并指出，10月份境外机构继续增加对境内债券市场的投资。10月中国企业外汇融资稳步提升，去杠杆进程进一步放缓。
中国国家外汇管理局周三稍早公布，10月银行结售汇逆差146亿美元，上月为逆差284亿美元。外管局并公布，1-10月银行结售汇逆差2,580亿美元。（完）
(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。