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中国财经 | 2016年 11月 16日 星期三 16:11 BJT

中国10月跨境资金流出压力有所缓解 购汇比例环比下降--外管局

路透北京11月16日 - 针对刚刚出炉的10月中国结售汇数据，国家外管局周三称，中国10月份跨境资金流出压力有所缓解，当月一些有利于外汇供求趋向平衡的因素发挥了积极作用，其中主体结汇意愿相对稳定，购汇比例环比下降。

国家外管局网站援引新闻发言人解读称，近期中国经济增长的稳定性进一步提高，有利于夯实跨境资金流动总体平稳的基础。

外管局并指出，10月份境外机构继续增加对境内债券市场的投资。10月中国企业外汇融资稳步提升，去杠杆进程进一步放缓。

中国国家外汇管理局周三稍早公布，10月银行结售汇逆差146亿美元，上月为逆差284亿美元。外管局并公布，1-10月银行结售汇逆差2,580亿美元。（完）

(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)

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