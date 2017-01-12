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中国财经 | 2017年 1月 12日 星期四 08:45 BJT

中国外管局称未对汇兑和跨境收付采取新管制措施

路透北京1月11日 - 中国国家外汇管理局上海市分局周三晚间称，外汇管理部门积极支持贸易投资便利化，未对汇兑和跨境收付采取新的管制措施，但要求各商业银行办理外汇业务应加强真实性合规性审核，引导市场主体合理使用资金。

外管局上海分局发布新闻稿并称，近日媒体发布的有关“中国外汇监管当局管制资本外流，要求银行对相关指令保密”消息不实。

此前路透报道，多名银行业人士表示，中国外汇监管机关告知银行业者对其抑制资本外流的相关指令保密，并确保研究分析师不要对外发表关于人民币前景的负面观点。（完）

(发稿 马蓉；审校 林高丽)

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