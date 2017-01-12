中国外管局称未对汇兑和跨境收付采取新管制措施

中国化工为收购先正达发行永久债及优先股筹资200亿美元
路透香港5月25日 - 中国化工集团一份向监管机构申报文件显示，该公司已经通过发行永久债券及优先股筹得200亿美元，以融通收购瑞士种子制造商先正达。
路透北京1月11日 - 中国国家外汇管理局上海市分局周三晚间称，外汇管理部门积极支持贸易投资便利化，未对汇兑和跨境收付采取新的管制措施，但要求各商业银行办理外汇业务应加强真实性合规性审核，引导市场主体合理使用资金。
外管局上海分局发布新闻稿并称，近日媒体发布的有关“中国外汇监管当局管制资本外流，要求银行对相关指令保密”消息不实。
此前路透报道，多名银行业人士表示，中国外汇监管机关告知银行业者对其抑制资本外流的相关指令保密，并确保研究分析师不要对外发表关于人民币前景的负面观点。（完）
(发稿 马蓉；审校 林高丽)
路透香港5月25日 - 中国化工集团一份向监管机构申报文件显示，该公司已经通过发行永久债券及优先股筹得200亿美元，以融通收购瑞士种子制造商先正达。
路透香港5月25日 - 因未能刊发业绩公告而停牌超过两年的天合化工周四称，香港证监会已勒令该股停牌，而该公司正就解决关注事项寻求法律意见。
路透香港5月25日 - 全球最大个人电脑生产商--联想集团周四公布，2016/17年度业绩转亏为盈，录得净利5.35亿美元；今年1-3月的第四季度净利按年倒退40.6%，按季则增9.2%，优于市场预期。