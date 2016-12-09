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中国财经 | 2016年 12月 9日 星期五 19:16 BJT

真实合规的经常性国际支付和转移不受限制--外管局微博

路透北京12月9日 - 中国国家外汇管理局周五称，外商投资企业正常利润汇出不受限制。

外管局官方微博称，中国已实现经常项目可兑换。真实合规的经常性国际支付和转移，包括货物贸易、服务贸易及股息、红利等对外支付和转移，凭真实有效的交易单证直接到商业银行办理，不予限制。

11月底中国央行相继出台对六类海外投资严格限制，对资本项下500万美元以上的购汇备案审查，并收紧人民币流出。然而在这些限制之下，11月外汇储备的下降依然严重。如果流出压力继续，市场将关注今年底明年初是否资本流出政策是否会进一步收紧。（完）

(发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)

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