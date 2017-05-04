中国将强化外汇宏观审慎管理 加强对微观市场监管--外管局副局长

路透北京5月4日 - 中国国家外管局副局长郑薇在中国外汇杂志撰文称，监管部门将继续研究并完善跨境资金流动宏观审慎管理框架，并加强系统重要性机构的监管，加强部门间监管合作和信息共享。同时，对微观市场监管时也将加强外汇交易真实性合规性审核，并严厉打击外汇市场的违法违规行为。

中国外汇网周三稍晚刊载文章并称，中国正在稳步推进汇率和利率市场化、资本项目开放、人民币国际化等金融改革，将宏观审慎管理引入外汇管理，构建和完善宏观审慎管理与微观市场监管相结合的跨境资本流动监管体系，对于维护外汇市场和金融稳定，为各项改革创造良好环境，具有重要意义。

“经验表明，实现宏观审慎政策目标需要一套范围广泛的政策工具，有必要提前建立全面丰富的政策工具箱，以便在系统脆弱性较为严重时评估使用。”文章称。

文章并称，外汇管理部门还应当加强对系统重要性金融机构业务的跟踪监测和分析，加大业务指导力度，并对其提出更为审慎的管理要求，必要时，还可采取约谈、诫勉谈话等方式进行督促。未来可借鉴企业分类管理的方式，从事前监管和事后处置两方面着手，研究对金融机构采取差异化的监管措施，在全面、客观评估金融机构外汇业务经营风险的基础上，对高风险机构采取更加严格的监管。

此外，审慎管理理念也同样适用于资金流动规模大、对跨境收支和结售汇影响突出的市场主体，外汇管理部门可与其建立密切的联系和沟通，实现更好的引导和管理。

文章指出，在监管部门之间建立明确的合作与信息共享机制，能够有效防范系统性风险。近日，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局共同签署了《关于实施信息共享开展联合监管的合作机制框架协议》。此外，外汇局与人民银行在本外币政策协调、打击洗钱犯罪、信用体系建设等方面的合作也取得了积极成效，未来还将向纵深发展。

文章并称，中国在实现经常项目可兑换基础上实施真实性和合规性审核，一方面，是因为通过审核外汇交易背景材料能够区分资金项目，避免资金借导管理更加宽松的经常项目实现跨境流动，维护资本项目管理的有效性；另一方面，在于健康、有序的外汇市场秩序需要绝大多数的外汇交易真实合法，而真实性审核能够有效识别非法、异常交易，也有利于守法主体更加便捷地办理外汇业务。

“外汇管理部门应通过对金融机构进行非现场监测核查、现场检查核查等，确保真实性审核执行到位；同时，也要主动帮助银行更好地开展真实性审核。”文章称。

而对于企业虚假对外投资、虚假利润汇出、伪造或构造贸易背景骗汇、个人分拆购付汇、假借贸易或投资渠道对外转移资产等违法违规行为，外汇管理部门将予以严厉打击。

此外，外汇管理部门还将加强与公安等部门的监管合作，严厉打击地下钱庄等犯罪活动，严厉查处地下钱庄交易对手，延伸打击链条。对于查实的违法违规案件，在处罚标准上，按照从严从重标准处罚违规交易和主体；在处罚方式上，坚持公开曝光，加大对守信的联合激励和对失信的联合惩戒力度。（完）

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