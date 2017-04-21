中国海关、税务、外汇将加强信息共享，防范打击违法违规--外管局

路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。

刊登在外管局网站的新闻稿称，三部门近日在京共同签署《关于实施信息共享开展联合监管的合作机制框架协议》和《关于推进信息共享实施联合监管合作备忘录》，明确具体的合作领域和职责分工。

“通过加大信息共享力度，不断完善事中事后监管体系，推进综合执法，提高管理效能。协同推进三方在各地分支机构开展协查反馈、联合监管等方面的全方位合作，共同实施相应的联合激励和惩戒措施。”新闻稿称。

外管局此前发布通知称，自2017年5月1日起，向银行开放报关电子信息，用于货物贸易外汇业务真实性审核。

欲览详情，请点选中国外管局网站：www.safe.gov.cn