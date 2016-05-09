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中国财经 | 2016年 5月 9日 星期一 17:49 BJT

一季度金融机构对外直接投资净流出环比降逾七成--中国外管局

路透北京5月9日 - 中国国家外汇管理局周一称，今年一季度境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流入5.36亿美元，较去年四季度的1.68亿美元大增逾两倍；而同期中国境内金融机构对外直接投资净流出环比大降逾七成。

外管局网站新闻稿指出，一季度，境外投资者对中国境内金融机构直接投资流入24.14亿美元，流出18.78亿美元；境内金融机构对境外直接投资流出30.61亿美元，流入12.83亿美元，净流出17.79亿美元。

去年四季度，境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流入1.68亿美元，中国境内金融机构对境外直接投资净流出67.88亿美元。2015年全年，境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流入81.06亿美元；中国境内金融机构对境外直接投资净流出118.55亿美元。（完）

更多细节，请点选外管局网站(here)

(发稿 李文科; 审校 张喜良)

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