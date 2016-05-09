一季度金融机构对外直接投资净流出环比降逾七成--中国外管局

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透北京5月9日 - 中国国家外汇管理局周一称，今年一季度境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流入5.36亿美元，较去年四季度的1.68亿美元大增逾两倍；而同期中国境内金融机构对外直接投资净流出环比大降逾七成。
外管局网站新闻稿指出，一季度，境外投资者对中国境内金融机构直接投资流入24.14亿美元，流出18.78亿美元；境内金融机构对境外直接投资流出30.61亿美元，流入12.83亿美元，净流出17.79亿美元。
去年四季度，境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流入1.68亿美元，中国境内金融机构对境外直接投资净流出67.88亿美元。2015年全年，境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流入81.06亿美元；中国境内金融机构对境外直接投资净流出118.55亿美元。（完）
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(发稿 李文科; 审校 张喜良)
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