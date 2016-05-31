中国外管局：去年末对外证券投资资产2808亿美元 较6月末略降

外管局网站新闻稿显示，投资前五位的国家/地区是美国、中国香港、开曼群岛、英属维尔京群岛和英国，投资金额分别为1,111亿美元、585亿美元、167亿美元、127亿美元和125亿美元。

中国今年初首次公布对外证券投资资产分国别数据，按照CPIS要求及其表式进行编制，口径与国际投资头寸表中对外资产下的证券投资子项目一致，但分类数据更详细，进一步细分了国别，且其中的债券投资又区分长期和短期。（完）