中国外管局：去年末对外证券投资资产2808亿美元 较6月末略降

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透北京5月31日 - 中国国家外汇管理局周二公布，2015年末，中国对外证券投资资产（不含储备资产）2,808亿美元，较去年6月末减少60亿美元。其中，股权类投资1,687亿美元，债券类投资1,121亿美元。
外管局网站新闻稿显示，投资前五位的国家/地区是美国、中国香港、开曼群岛、英属维尔京群岛和英国，投资金额分别为1,111亿美元、585亿美元、167亿美元、127亿美元和125亿美元。
中国今年初首次公布对外证券投资资产分国别数据，按照CPIS要求及其表式进行编制，口径与国际投资头寸表中对外资产下的证券投资子项目一致，但分类数据更详细，进一步细分了国别，且其中的债券投资又区分长期和短期。（完）
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)