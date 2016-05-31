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中国财经 | 2016年 5月 31日 星期二 16:28 BJT

中国外管局：去年末对外证券投资资产2808亿美元 较6月末略降

路透北京5月31日 - 中国国家外汇管理局周二公布，2015年末，中国对外证券投资资产（不含储备资产）2,808亿美元，较去年6月末减少60亿美元。其中，股权类投资1,687亿美元，债券类投资1,121亿美元。

外管局网站新闻稿显示，投资前五位的国家/地区是美国、中国香港、开曼群岛、英属维尔京群岛和英国，投资金额分别为1,111亿美元、585亿美元、167亿美元、127亿美元和125亿美元。

中国今年初首次公布对外证券投资资产分国别数据，按照CPIS要求及其表式进行编制，口径与国际投资头寸表中对外资产下的证券投资子项目一致，但分类数据更详细，进一步细分了国别，且其中的债券投资又区分长期和短期。（完）

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

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