中国去年直接投资差额转为净流出 国际投资收益逆差收窄--报告

资料图片：2016年1月，图为百元面值的人民币纸币和美元现钞。 REUTERS/Jason Lee

路透北京3月31日 - 中国外管局周四晚公布报告称，去年中国直接投资差额由持续净流入转为净流出，因中国企业在全球资源配置的力度进一步加大，以及外国来华直接投资净流入少增明显。此外，国际投资收益仍为逆差，但逆差收窄。

2016年中国国际收支报告显示，当年中国国际收支口径的直接投资净流出466亿美元，上年为净流入681亿美元。

报告并显示，2016年中国直接投资资产净增加2,172亿美元，同比多增25%，这体现出中国已开始从资本流入阶段转为资本输出阶段，从单纯的商品输出转为商品输出与资本输出并重。同时，中国企业资产全球优化配臵需求也在不断上升。

“部分领域出现了非理性对外投资的倾向，部分投资出现‘母小子大’、‘快设快出’等风险隐患。可见，在开展对外投资的同时防范对外投资风险，是中国投资者亟待加强的必修课。”报告称。

报告并称，从投资形式看，去年股权投资类资产净增加1,484亿美元，较上年多增43%，占新增直接投资资产近七成。从部门看，非金融部门的直接投资资产净增加1,938亿美元，较上年多增32%。境内企业对外直接投资目的地前五位的分别是中国香港、开曼群岛、美国、英属维尔京和新加坡，合计占比93%。

同时，2016年中国直接投资负债（主要是吸收来华直接投资）净增加1,706亿美元，较上年少增30%。其中股权投资类负债净增加1,642亿美元，较上年少增22%；接受境外关联公司贷款等负债净增加64亿美元，较上年少增79%。

分部门看，非金融部门的直接投资负债净增加1,625亿美元，较上年少增26%，占直接投资负债净增加额的95%。分行业看，制造业是吸收外来直接投资最多的行业，占比较上年提高8个百分点。同时，对中国直接投资最多的国家/地区仍是中国香港，其次是新加坡和中国台湾。

金融部门的直接投资负债净增加81亿美元，较上年少增 66%，这既在于部分银行境外战略投资者因自身经营原因撤出投资，也在于外资金融机构经营利润较往年下降，当年累积留存收益增长有所下滑。

报告并指出，2016年中国证券投资项下净流出622亿美元，较上年下降6%。其中中国对外证券投资净流出1,034亿美元，较上年增长41%，而债券投资净流出649亿美元，增长93%。

同时，由于中国债券市场开放，境外对中国证券投资大增。2016年，境外对中国股权投资净流入189亿美元，增长27%；债券投资净流入223亿美元，上年为净流出82亿美元。

“2016 年，中国进一步放开境外投资者投资银行间债券市场，实施合格境外机构投资者外汇管理改革，放宽其投资额度限制，便利资金汇出入等，跨境资金流入渠道持续扩大。”报告称。

**国际投资收益逆差收窄**

报告显示，2016年中国国际收支平衡表中投资收益为逆差650亿美元，较上年减少6%。其中，中国对外投资收益收入1,984亿美元，增长5%；对外负债收益支出2,634亿美元，增长2%。二者收益率差异为-2.6个百分点，差额较上年扩大0.1个百分点。

“长期来看，投资收益额为负是由中国对外金融资产负债结构决定的。”报告称。

报告指出，2016年末中国对外金融资产中储备资产仍占比较高，因主要为流动性较强的资产，投资回报相对低于直接投资等其他资产，2005年至2016年中国对外金融资产年平均投资收益率为3.3%。

对外负债中主要是以股权投资为主的来华直接投资，投资回报一般高于其他形式的资产，2005年至2016年外国来华投资年平均收益率为6.4%。

欲览详情，请点选外管局网站：here%E5%B9%B4%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%9B%BD%E9%99%85%E6%94%B6%E6%94%AF%E6%8A%A5%E5%91%8A.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b418c7004098590ea587f7fd76db7458