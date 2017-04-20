中国首季结售汇逆差环比降五成 跨境资本流动形势趋于好转（更新版）

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路透北京4月20日 - 中国3月结售汇连续第21个月出现逆差，逆差规模虽环比扩大但同比收窄。分析人士认为，整体逆差规模仍维持低位，结合首季逆差规模大幅下降，印证人民币贬值预期已经明显弱化，跨境资本流动形势稳中向好。

国家外汇管理局新闻发言人王春英周四在国新办发布会上亦称，今年以来人民币贬值预期明显减弱，从数据看出今年以来中国跨境资金流出明显放缓，外汇供求趋向基本平衡，这反映了中国跨境资金流动逐步向均衡状态收敛的大趋势。

外管局公布数据显示，3月结售汇逆差为116亿美元，环比扩大15%，但同比下降21%，且规模不及去年单月平均水平的一半；而今年首季逆差规模为409亿美元，相较去年首季大幅缩水67%，较去年四季度亦大幅缩水五成以上。

值得注意的是，首季银行远期结售汇签约额差额为逆差34亿美元，3月仅为逆差1亿美元，跟前两年相比规模大幅缩水，较去年四季度大降逾八成，显示企业对未来人民币贬值预期更加弱化，远期结汇企业正在大规模出现。去年全年远期结售汇签约额差额为逆差849亿美元。

“从年初至今，美元在走弱通道中，人民币比较坚挺的态势，所以看到每月的结售汇逆差额，虽然3月比上个月增15%，但这个数据不重要了，绝对额已经足够小，”中国人民大学国际货币研究所研究员张瑜指出。

她并解释称，每个月100-200亿的结售汇逆差规模跟这两年资本外流规模比较大的体量相比已经小得多了，证明人民币看贬的交易惯性在慢慢减弱，贬值预期有所弱化，主要原因是大家对美元的看法不那么强了。

交通银行金融研究中心高级研究员刘健也提到，维持之前的判断，短期内跨境资本流动形势有望继续稳中向好。

王春英并称，对于境外央行持有人民币资产上升，“我们还是乐见的。”这反映了随着中国金融市场不断开放、人民币正式加入SDR货币篮子，接受人民币计价产品、愿意持有人民币资产的境外机构越来越多。

“可见，境外主体持有人民币资产，人民币计价产品从零到有，都是对中国的经济、金融、汇率以及跨境资本流动有信心的表现。”她称。

外管局数据并显示，3月银行代客涉外收付款逆差174亿美元，逆转上月顺差格局，一季度累计逆差252亿美元。

**未来跨境资金流动仍朝均衡方向发展**

王春英指出，中国今年跨境资金流出压力明显减轻，从未来看，中国跨境资金流动总体仍会朝着均衡的方向发展，因为中国跨境收支仍具有良好的稳健基础，包括中国经济仍处于中高速增长区间，经济增长将更有质量、更有效率。

她指出，中国仍将是境外长期资本最具竞争力和吸引力的重要目的地之一。今年年初，国务院出台了积极利用外资的一系列措施，中国将进一步扩大对外开放，提高利用外资水平和质量；且金融市场对外开放将进一步深化。

“从去年的情况看，中国推动了银行间债券市场进一步开放，实施了全口径跨境融资宏观审慎管理，深化了QFII和RQFll外汇管理改革等政策，...政策和市场效果已开始显现，当前和未来我们仍会不断优化有关政策。”她提到。

她并称，中国正实时监测和评估美联储加息和缩减资产负债表的问题，且从中国跨境资金流动来看，美联储三次加息的影响是逐步减弱的，充分说明当前中国的应对能力和适应能力大幅提升。

不过，刘健认为，下半年跨境资本流动压力可能有所加大，主要受中国经济下行压力、美联储加息预期及地缘政治风险等影响。

但他亦强调，总体来看，在监管部门针对外汇和资金流动的宏观审慎监管加强、人民币汇率定力增强背景下，全年资金外流压力将明显小于2016年。

亦正因为跨境资本流动形势好转，中国此前严格的跨境资金流动性管理上周起适当放松，据四位消息人士周三透露，中国央行明确银行可不再严格执行跨境人民币结算收付1:1的限制，主因跨境资金流出势头大大好转，亦为保障合法合规业务的开展。（完）