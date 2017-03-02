中国将设定负面清单 逐步取消微观领域的汇兑限制--外管局官员

路透北京3月2日 - 中国外管局副局长方上浦近日称，下一阶段将对外汇流动性和跨境资本流动进行逆周期相机调控和精准调控；并基于审慎原则设定负面清单，逐步取消微观领域的汇兑限制。同时，发挥灵活、弹性汇率机制对跨境资本流动冲击的“自动调节器”作用，夯实外汇市场自求平衡的基础。

方上浦在中国外汇杂志撰文称，中国外汇形势在基本平衡中趋向稳定的趋势没有改变。外管局将继续统筹兼顾好促进贸易投资便利化和防范跨境资本流动风险的关系，在进一步增强外汇管理服务实体经济的能力的同时，防范跨境资本流动风险，维护正常合理的外汇市场秩序。

“坚持运用市场化手段，更大程度地发挥汇率等价格机制在外汇资源配置中的决定性作用，减少行政性干预，理顺外汇供求关系。”文章称。

文章并称，外管局将实现监管一体化，加强本外币跨境政策协调，研究推进本外币一体化监测分析和协同监管。此外，将按照准入前国民待遇和负面清单的原则，推进外汇管理方式从事前转向事中事后、从审批转向监测预警、从资本管制转向审慎管理。同时，强化审慎管理职能，有效运用宏观审慎管理工具，防止发生系统性区域性金融风险。（完）