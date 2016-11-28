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中国财经 | 2016年 11月 28日 星期一 16:07 BJT

中国外管局：10月服务贸易逆差209亿美元 货物与服贸顺差环增四成

路透北京11月28日 - 中国国家外汇管理局周一公布，10月服务贸易逆差209亿美元，逆差额较上月的233亿美元减少10.30%；其中旅行差额占比逾九成。另外，当月货物与服贸顺差290亿美元，较上月的207亿美元环增逾四成。

外管局数据并显示，10月货物贸易顺差499亿美元，环比增13.41%，上月为顺差440亿美元。10月旅行差额为逆差202亿美元，运输差额为逆差35亿美元。

1-10月服务贸易累计逆差2,086亿美元，同期货物贸易累计顺差4,404亿美元。

货物和服务贸易是指居民与非居民之间发生的货物贸易和服务贸易交易，与国际收支平衡表的口径相同。(完)

更多细节，请点选外管局网站(www.safe.gov.cn)

(发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)

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