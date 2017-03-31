中国外管局报告称去年来对外直接投资中出现一些不够理性倾向和异常情况

路透北京3月31日 - 中国国家外汇管理局发布2016年中国国际收支报告，以专栏形式指出，当前中国对外直接投资较快增长，有益于促进经济增长。但2016年以来中国企业对外直接投资中也出现了一些不够理性的倾向和异常情况，需要积极引导。

中国关于对外直接投资的方针政策和管理原则是明确的。鼓励企业参与国际经济竞争与合作，促进国内经济转型升级，深化中国与世界各国的互利合作。

以下为该篇题为《中国企业海外投资的历程和特点》专栏的全文：

一、企业“走出去”的发展历程

改革开放以来，中国企业“走出去”经历了多个发展阶段，2000年党的十五届五中全会正式提出“走出去”战略，随后，党中央、国务院陆续提出进一步提高对外开放水平，构建开放型经济新体制等战略，中国对外投资的内涵和外延不断丰富。

第一阶段（1980-1999年）：改革开放早期以“引进来”为主，对外直接投资（ODI）规模小。第二阶段（2000-2007年）：2000年后，中国海外投资加快。据商务部统计，2005年、2006年ODI先后突破100亿美元、200亿美元大关。第三阶段（2008-2013年）：全球金融危机导致海外资产估值相对偏低，中国海外投资进一步加快。2008年ODI首次超过500亿美元。2013年，ODI突破1,000亿美元。第四阶段（2014年至今）：ODI逐步接近并超过利用外资规模。

二、企业“走出去”的主要特点

起步晚，增长快，潜力大。从流量看，2003年到2015年间，中国非金融类ODI年均增长33%。从存量上看，2015年中国ODI存量首次突破万亿美元。2003年到2015年间ODI存量的年均增长率达30%。截至2014年末，中国ODI存量相当于GDP的7%，与美国38%、日本20%和德国 47%仍有较大差距。

投资区域亚洲独大，逐步向发达国家拓展。从流量上看，2007年以来，中国对亚洲直接投资一直保持在70%的较高比例。从存量上看，亚洲、欧洲和拉丁美洲分别占68%、12%和8%。

行业转型趋势明显，行业分布趋于分散。采矿业占ODI流量从2003年的48%下降到2015年的8%；租赁和服务业同期从10%提高到25%。2015年底ODI存量中，租赁和服务业占比37%。

民企、国企并驾齐驱。2006年末，国有企业占ODI存量的81%，非国有企业只占19%。2015年末，国有企业占50%；非国有企业占50%，将近平分秋色。

海外投资与大宗商品价格具有顺周期性。2011-2012年间，大宗商品价格达到历史最高点，同期中国企业能矿海外并购金额也达到当年中国企业海外并购总额的64%。2016年以来，随着大宗商品价格下降，能矿海外并购交易量下降至仅占海外并购总额的2%。

控股收购主导。2016年一季度，控股收购金额1008亿美元，占比96%；前十大并购交易中有九个项目为全额收购。从交易笔数看，在199笔交易中，控股收购137笔，占比77%。

总的来看，当前中国对外直接投资较快增长体现了综合国力的提升、对外开放程度的提高以及“一带一路”倡议和国际产能合作等措施的稳步推进，有益于促进经济增长，实现互利共赢、共同发展。但2016年以来中国企业对外直接投资中也出现了一些不够理性的倾向和异常情况，需要积极引导，使其更加健康、有序。

中国关于对外直接投资的方针政策和管理原则是明确的。鼓励企业参与国际经济竞争与合作，促进国内经济转型升级，深化我国与世界各国的互利合作；遵循“企业主体、市场原则、国际惯例、政府引导”的原则，支持国内有能力、有条件的企业开展真实合规的对外投资活动。（完）