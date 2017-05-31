中国去年末对外证券投资资产3596亿美元 较2015年末增28%--外管局

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京5月31日 - 中国国家外汇管理局周三公布，2016年12月末，中国对外证券投资资产（不含储备资产）3,596美元，较2015年末大增788亿美元或28%。其中，股权类投资2,057亿美元，债券类投资1,540亿美元。
外管局网站新闻稿显示，投资前五位的国家/地区是美国、中国香港、开曼群岛、英属维尔京群岛和英国，投资金额分别为1,257亿美元、922亿美元、218亿美元、180亿美元和145亿美元。
中国国家外汇管理局此前公布，2016年6月末，中国对外证券投资资产（不含储备资产）3,120亿美元，其中股权类投资1,867亿美元，债券类投资1,254亿美元；2015年末为2,808亿美元，其中，股权类投资1,687亿美元，债券类投资1,121亿美元。
欲览详情，请点选外管局网站：www.safe.gov.cn/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gPZxdnX293QwML7zALA09P02Bnr1BvI2c_E_1wkA6zeGd3Rw8Tcx8DAwsTdwMDTxMnfz8P50BDA09jiLwBDuBooO_nkZ-bql-QnZ3m6KioCACk6Xh-/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfSENEQ01LRzEwODRJQzBJSUpRRUpKSDEySTI!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/safe_web_store/safe_web/whxw/sjjd/node_news_sjjd_store/c039b98041565b449f889f54b8dd0b28
(发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)
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路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。