潘功胜称中国跨境资本流动风险可控 支撑市场稳定根本因素仍存

路透上海12月23日 - 中国央行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜稍早表示，当前中国跨境资本流动风险可控，支撑外汇市场稳定的根本性因素仍然长期存在；健康有序的外汇市场是各类市场参与主体的共同利益诉求。

外管局网站援引他周三会见中国银行业协会外资银行工作委员会外资银行代表时的话称，各商业银行办理外汇业务要切实履行展业原则，加强真实性合规性审核；要引导市场主体合理使用资金，发现问题及时报告，共同维护外汇市场稳定。

他并指出，外汇管理坚持稳中求进总基调，兼顾便利化和防风险，加强外汇市场监管，严厉打击外汇市场违法违规行为。

潘功胜此前在会见香港银行公会代表团时称，目前跨境资本流动风险可控，支撑国际收支平衡的根本性因素仍然长期存在，外汇局将在坚持现有政策框架不变的基础上，促进贸易投资便利化。（完）