潘功胜称中国跨境资本流动风险可控 支撑市场稳定根本因素仍存

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透上海12月23日 - 中国央行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜稍早表示，当前中国跨境资本流动风险可控，支撑外汇市场稳定的根本性因素仍然长期存在；健康有序的外汇市场是各类市场参与主体的共同利益诉求。
外管局网站援引他周三会见中国银行业协会外资银行工作委员会外资银行代表时的话称，各商业银行办理外汇业务要切实履行展业原则，加强真实性合规性审核；要引导市场主体合理使用资金，发现问题及时报告，共同维护外汇市场稳定。
他并指出，外汇管理坚持稳中求进总基调，兼顾便利化和防风险，加强外汇市场监管，严厉打击外汇市场违法违规行为。
潘功胜此前在会见香港银行公会代表团时称，目前跨境资本流动风险可控，支撑国际收支平衡的根本性因素仍然长期存在，外汇局将在坚持现有政策框架不变的基础上，促进贸易投资便利化。（完）
(发稿 张金栋; 审校 曾祥进)
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。