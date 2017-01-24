中国外管局称外资企业正常利润汇出不受限制 着力防范跨境资本流动风险

路透北京1月24日 - 中国国家外管局局长潘功胜周一称，外汇管理部门将保持外汇管理政策连续性、一贯性，提升贸易投资便利化水平。外商投资企业正常利润汇出不受限制，支持有能力、有条件的企业开展真实合规的对外直接投资。同时，加强真实性合规性审核，着力防范跨境资本流动风险，维护外汇市场健康稳定。

他是在会见中国欧盟商会主席伍德克时做出上述表态的。周二刊登在外管局网站的新闻稿并援引潘功胜称，中国经济保持平稳健康发展，2016年GDP同比增长6.7%，仍处于世界前列，支持国际收支平衡的根本性因素依然长期存在。