中国外管局称外资企业正常利润汇出不受限制 着力防范跨境资本流动风险

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京1月24日 - 中国国家外管局局长潘功胜周一称，外汇管理部门将保持外汇管理政策连续性、一贯性，提升贸易投资便利化水平。外商投资企业正常利润汇出不受限制，支持有能力、有条件的企业开展真实合规的对外直接投资。同时，加强真实性合规性审核，着力防范跨境资本流动风险，维护外汇市场健康稳定。
他是在会见中国欧盟商会主席伍德克时做出上述表态的。周二刊登在外管局网站的新闻稿并援引潘功胜称，中国经济保持平稳健康发展，2016年GDP同比增长6.7%，仍处于世界前列，支持国际收支平衡的根本性因素依然长期存在。
“中国致力于营造宽松有序的投资环境，让中国市场更加透明规范。”他称。
中国国家外汇管理局此前称，近日个别媒体发布所谓“外汇管制”的不实消息误导舆论，扰乱外汇市场正常运行秩序。外汇管理部门积极支持贸易投资便利化，严厉打击外汇市场违规违法行为。（完）
欲览详情，请点选外管局网站：www.safe.gov.cn
(发稿 孙琦子; 审校 乔艳红)
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。