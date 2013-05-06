中国外管局头寸新规范将令人民币升势减缓--汇丰

路透香港5月6日 - 投行汇丰(0005.HK)(HSBA.L)周一指出，中国有关于外汇资金管理及综合头寸新规范料令人民币兑美元升势速度减缓。该行并称不排除有更多抑制热钱的措施出台。

汇丰表示，这是外管局首次实施与贷存比相关的净美元头寸管理，对资金进入中国是很重要的规范，预料也会进一步打击市场内的投机性活动。

外管局周日通知称，为防范外汇收支风险，加强外汇资金流入管理，中国国家外汇管理局周日发布通知称，外汇贷存比超过参考贷存比的各中、外资银行，应在每月初的10个工作日内将综合头寸调整至下限以上。

中资银行的参考贷存比为75%，外资银行为100%。

汇丰亚洲汇率研究主管Paul Mackel在报告指出，近期银行外汇贷款增加部份与企业在外汇市场的套利活动有关。以3月底中国银行业体系外汇贷款约7,500亿美元、存款约4,400亿美元计算，贷存比约在170%。扣除政策性银行，估计银行体系需有480-630亿的净美元头寸。

“预料多数银行都必须作出调整，以符合外管局的新规范。”他说。

受到外管局新头寸管理规定影响，境内外人民币即期汇价同步大跌，本地时间下午16:36时，离岸人民币即期挫跌至6.1765；最低触及6.1930为逾三周来低点，较上日尾盘的约6.1530大跌了400点子。

去年底以来人民币升势势头凌厉，特别是近几个月人行中间价屡创新高，令市场作多人民币活动盛行，并有企业自银行借出外币来投资人民币资产，以进行套利。

汇丰表示，自去年8月以来，中国银行体系的外汇贷款每月平均增加210亿美元，相当于近期每月贸易顺差。因此相关资金活动降温，将有利于减缓人民币的波动压力。

路透最新调查显示，中国4月进出口同比增幅较3月并未出现明显改善，料与上月基本持平。出口有望保持10.3%左右的增长，因二季度起美国经济将持续复苏，中国外贸发展面临的国内外环境有所改善；预计进口增长13.9%，显示国内经济仍处于缓慢复苏阶段。

此外，汇丰并表示，一旦市场认为中国政府有意打击过热的人民币升值预期，先前的看多热情可能会因而消退，对于离岸人民币影响将更为明显。因后者市场先前累积了大量美元空头部位，且中国央行不会干预境外市场。(完)

(记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)

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