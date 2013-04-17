外管局深圳分局开展企业一季度贸易信贷调查

路透北京4月17日 - 在中国广东省一季度外贸异常高增长，及深圳市存在“货物空转”游资入境套利的嫌疑背景下，中国国家外汇管理局深圳分局日前发布通知，开展2013年一季度末深圳市贸易信贷调查，并要求4月26日前完成。

外管局深圳分局网站发布的通知称，为提高贸易信贷调查数据质量和时效性，各相关（接到外汇局或银行通知的）企业须于2013年4月15日起登录“贸易信贷抽样调查系统，并于4月26日前完成2013年第一季度企业贸易信贷数据的网上填报工作。

深圳一家外资银行的人士也对路透表示，该行已经传达了要对保税区货物贸易的单据严格审核，防止游资通过货物空转跨境套利。“我们行本来这方面的业务就少，现已在更不会做这些业务了。”

根据海关总署广东分署发布的数据显示，一季度，广东进出口总值2891.6亿美元，扣除汇率因素后同比增长了37.7%，位列全国第一。其中，广东对香港贸易额达到842.6亿美元，增幅高达91.6%。

广东贸易的异常主要源于深圳一季度贸易的异常增长。深圳一季度贸易数据还未对外公布，其1-2月进出口额同比增长了61.5%。（完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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