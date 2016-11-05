中国三季度资本账逆差712亿美元 境内主体积极配置对外资产--外管局

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月4日 - 中国国家外汇管理局周五称，今年三季度中国资本和金融账户逆差712亿美元，其中非储备性质的金融账户逆差2,073亿美元，这主要是因为境内主体积极配置对外资产所致。
外管局网站发布的数据并显示，三季度经常帐户顺差712亿美元，其中货物贸易顺差1,371亿美元，服务贸易逆差695亿美元。
三季度资本和金融账户中，资本账户逆差2亿美元，非储备性质的金融账户逆差2,073亿美元，储备资产减少1,363亿美元。
从前三季度来看，经常帐户顺差1,747亿美元，其中，货物贸易顺差3,669亿美元，服务贸易逆差1,830亿美元；资本和金融账户逆差856亿美元，其中非储备性质的金融账户逆差3,794亿美元，资本账户逆差3亿美元，储备资产减少2,941亿美元。
按SDR计，三季度经常帐户顺差510亿SDR，资本和金融账户逆差510亿SDR；前三季度经常帐户顺差1,248亿SDR，资本和金融账户逆差612亿SDR。
“（三季度）经常帐户顺差有所增长，与当期国内生产总值（GDP）之比为2.5%，处于合理水平。”外管局称，“非储备性质的金融账户逆差（含净误差与遗漏）为2,073亿美元，主要是境内主体积极配置对外资产。”
具体来看，对外资产方面，三季度对外直接投资资产净增加550亿美元，环比收窄14%；据不完全统计，合格境内机构投资者（QDII）、港股通等对外证券投资净增加超300亿美元，对外贷款净增加超400亿美元。
对外负债方面，外国来华直接投资净增加236亿美元，表明中国长期投资环境仍具有吸引力，同时，随着企业去杠杆化告一段落，证券投资和贷款负债项下净流入也有所恢复，如境外机构购买境内股票和债券净流入超400亿美元。
“总体来看，我国经济仍将保持中高速增长，以货物贸易为主导的经常帐户仍将保持顺差，对长期资本的吸引力也仍然较强。”外管局称。
外管局并指出，随着人民币正式加入特别提款权（SDR）货币篮子，金融市场双向开放不断推进，包括国内股票市场、债券市场、外汇市场等进一步开放，国内主体合理安排跨境投融资的主动性将进一步增强；同时，国际投资者投资中国资产的需求也会明显提升，这些因素会共同引导中国跨境资本呈现有进有出、双向波动的局面。
外管局9月末公布数据显示，今年二季度中国经常帐户顺差641亿美元，资本和金融账户逆差143亿美元；今年上半年经常帐户顺差1,035亿美元，资本和金融账户逆差145亿美元。（完）
参看详情，请点击国家外汇管理局网站:www.safe.gov.cn/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gPZxdnX293QwML7zALA09P02Bnr1BvI2c_E_1wkA6zeGd3Rw8Tcx8DAwsTdwMDTxMnfz8P50BDA09jiLwBDuBooO_nkZ-bql-QnZ3m6KioCACk6Xh-/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfSENEQ01LRzEwODRJQzBJSUpRRUpKSDEySTI!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/safe_web_store/safe_web/whxw/sjjd/node_news_sjjd_store/d6b5fd004ed82afeb969bbc5253c5e76
(发稿 马蓉；审校 林高丽)
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