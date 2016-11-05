中国三季度资本账逆差712亿美元 境内主体积极配置对外资产--外管局

路透北京11月4日 - 中国国家外汇管理局周五称，今年三季度中国资本和金融账户逆差712亿美元，其中非储备性质的金融账户逆差2,073亿美元，这主要是因为境内主体积极配置对外资产所致。

外管局网站发布的数据并显示，三季度经常帐户顺差712亿美元，其中货物贸易顺差1,371亿美元，服务贸易逆差695亿美元。

三季度资本和金融账户中，资本账户逆差2亿美元，非储备性质的金融账户逆差2,073亿美元，储备资产减少1,363亿美元。

从前三季度来看，经常帐户顺差1,747亿美元，其中，货物贸易顺差3,669亿美元，服务贸易逆差1,830亿美元；资本和金融账户逆差856亿美元，其中非储备性质的金融账户逆差3,794亿美元，资本账户逆差3亿美元，储备资产减少2,941亿美元。

按SDR计，三季度经常帐户顺差510亿SDR，资本和金融账户逆差510亿SDR；前三季度经常帐户顺差1,248亿SDR，资本和金融账户逆差612亿SDR。

“（三季度）经常帐户顺差有所增长，与当期国内生产总值（GDP）之比为2.5%，处于合理水平。”外管局称，“非储备性质的金融账户逆差（含净误差与遗漏）为2,073亿美元，主要是境内主体积极配置对外资产。”

具体来看，对外资产方面，三季度对外直接投资资产净增加550亿美元，环比收窄14%；据不完全统计，合格境内机构投资者（QDII）、港股通等对外证券投资净增加超300亿美元，对外贷款净增加超400亿美元。

对外负债方面，外国来华直接投资净增加236亿美元，表明中国长期投资环境仍具有吸引力，同时，随着企业去杠杆化告一段落，证券投资和贷款负债项下净流入也有所恢复，如境外机构购买境内股票和债券净流入超400亿美元。

“总体来看，我国经济仍将保持中高速增长，以货物贸易为主导的经常帐户仍将保持顺差，对长期资本的吸引力也仍然较强。”外管局称。

外管局并指出，随着人民币正式加入特别提款权（SDR）货币篮子，金融市场双向开放不断推进，包括国内股票市场、债券市场、外汇市场等进一步开放，国内主体合理安排跨境投融资的主动性将进一步增强；同时，国际投资者投资中国资产的需求也会明显提升，这些因素会共同引导中国跨境资本呈现有进有出、双向波动的局面。

外管局9月末公布数据显示，今年二季度中国经常帐户顺差641亿美元，资本和金融账户逆差143亿美元；今年上半年经常帐户顺差1,035亿美元，资本和金融账户逆差145亿美元。（完）

参看详情，请点击国家外汇管理局网站:www.safe.gov.cn/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gPZxdnX293QwML7zALA09P02Bnr1BvI2c_E_1wkA6zeGd3Rw8Tcx8DAwsTdwMDTxMnfz8P50BDA09jiLwBDuBooO_nkZ-bql-QnZ3m6KioCACk6Xh-/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfSENEQ01LRzEwODRJQzBJSUpRRUpKSDEySTI!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/safe_web_store/safe_web/whxw/sjjd/node_news_sjjd_store/d6b5fd004ed82afeb969bbc5253c5e76