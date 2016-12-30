三季度中国经常帐顺差693亿美元 资本和金融账户顺差51亿美元--外管局

中国化工为收购先正达发行永久债及优先股筹资200亿美元
路透香港5月25日 - 中国化工集团一份向监管机构申报文件显示，该公司已经通过发行永久债券及优先股筹得200亿美元，以融通收购瑞士种子制造商先正达。
路透北京12月30日 - 中国国家外汇管理局周五公布国际收支平衡表最终数据称，今年三季度经常帐户顺差693亿美元，资本和金融账户顺差51亿美元。
而此前外管局公布的初步数据显示，今年三季度中国资本和金融账户逆差712亿美元，其中非储备性质的金融账户逆差2,073亿美元，这主要是因为境内主体积极配置对外资产所致。(完)
(发稿 李文科; 审校 乔艳红)
路透香港5月25日 - 中国化工集团一份向监管机构申报文件显示，该公司已经通过发行永久债券及优先股筹得200亿美元，以融通收购瑞士种子制造商先正达。
路透香港5月25日 - 因未能刊发业绩公告而停牌超过两年的天合化工周四称，香港证监会已勒令该股停牌，而该公司正就解决关注事项寻求法律意见。
路透香港5月25日 - 全球最大个人电脑生产商--联想集团周四公布，2016/17年度业绩转亏为盈，录得净利5.35亿美元；今年1-3月的第四季度净利按年倒退40.6%，按季则增9.2%，优于市场预期。