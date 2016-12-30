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中国财经 | 2016年 12月 30日 星期五 16:20 BJT

三季度中国经常帐顺差693亿美元 资本和金融账户顺差51亿美元--外管局

路透北京12月30日 - 中国国家外汇管理局周五公布国际收支平衡表最终数据称，今年三季度经常帐户顺差693亿美元，资本和金融账户顺差51亿美元。

而此前外管局公布的初步数据显示，今年三季度中国资本和金融账户逆差712亿美元，其中非储备性质的金融账户逆差2,073亿美元，这主要是因为境内主体积极配置对外资产所致。(完)

(发稿 李文科; 审校 乔艳红)
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