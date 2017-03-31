中国外管局报告称去年侧重推动扩大流入端政策改革 促进国际收支平衡

中国长江证券大股东增持542万股 未来一年拟增持至少3,000万股
路透上海5月24日 - 中国中型券商--长江证券股份有限公司周二晚公告称，公司第一大股东新理益集团当天增持长江证券541.7万股股份，约占后者总股本0.1%；未来一年新理益集团拟增持至少3,000万股长江证券股份。
路透北京3月31日 - 中国国家外汇管理局周四发布2016年中国国际收支报告，以专栏形式指出，央行和外管局抓住改革的有利时间窗口，侧重推动扩大流入端的政策改革，有力促进国际收支平衡。
以下为该篇题为《推改革、促平衡的效果逐步显现》专栏的全文：
面对复杂多变的外汇市场形势，人民银行、外汇局牢牢抓住改革的有利时间窗口，按照既有利于眼前，平衡外汇收支和防范跨境资本流动风险，又有利于长远，推动金融市场开放和资本项目可兑换的原则，侧重推动扩大流入端的政策改革，在扩大改革开放，服务实体经济的同时，有力促进了国际收支平衡，维护了外汇市场供求关系稳定。
一是推动银行间债券市场对外开放，资本项目可兑换水平迈上新台阶。
2016年2月，发布中国人民银行公告[2016]第3号，进一步拓宽境外机构投资者范围，便利更多类型的境外机构投资者依法合规投资银行间债券市场。2016年5月，对境外机构投资者实行登记管理，不设单家机构限额或总限额，规定资金汇出入币种基本一致，避免资金大进大出对国际收支平衡的冲击。
截至2016年12月底，已有180家境外机构/基金在上海总部注册备案，进一步提高了银行间债券市场对外开放水平；2016 年 3 月以来，非居民持有的境内债券资产余额总体上升，截至年末市值达到 8700 亿元人民币。更好地满足市场主体利用国际国内“两个市场”、“两种资源”。
二是全面实施全口径跨境融资宏观审慎管理，便利市场主体跨境融资。
建立健全宏观审慎框架下的外债和资本流动管理体系，是十三五规划的重要部署，是深化外汇管理改革、促进投融资便利化的重要举措。2016 年1月，允许27家试点金融机构和注册在四个自贸区的企业，在与其资本或净资产挂钩的跨境融资上限内，自主开展本外币跨境融资。2016年5月，在总结前期试点经验的基础上，将全口径跨境融资宏观审慎管理政策推广全国，缓解企业“融资难、融资贵”问题。2016年二季度起，我国本外币外债余额止跌回升。
三是深化合格境外机构投资者外汇管理改革，营造良好的外商投资环境。
2016年2月和8月，分别实施合格境外机构投资者（QFII）和人民币合格境外机构投资者（RQFII）外汇管理改革，放宽单家机构投资额度上限、简化审批管理、便利资金汇出入、放宽锁定期限制，提高对 RQFII 和 QFII 外汇管理的一致性，进一步推动境内资本市场开放。
政策实施后，为跨境证券投资提供了更多便利，促进了市场主体跨境投融资便利化。截至2016年12月末，共有278家QFII机构获批合计873亿美元额度，177家RQFII机构获批合计5285亿元人民币额度。
四是改革和规范资本项目结汇管理方式，平衡外汇市场供求关系。2016年6月，全面实施外债资金意愿结汇管理，统一境内机构资本项目外汇收入意愿结汇政策，大幅缩减资本项目收入及结汇用途负面清单，进一步满足和便利境内企业经营与资金运作需要，便利市场主体跨境投融资。（完）
(整理 李文科; 审校 乔艳红)
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路透香港5月23日 - 香港主要物业代理--美联物业周二表示，截至周一为止今年以来一手私人住宅的注册金额已突破千亿港元，比去年上半年高出五成；该行预期，虽然金管局上周推出新一轮收紧物业按揭措施，但料一手住宅交投仍向好，上半年一手私人住宅注册金额可望创出半年新高。