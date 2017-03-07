中国未来跨境资金流出压力料缓解 外储规模波动中渐趋稳定--外管局

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透上海3月7日 - 中国国家外管局周二表示，往前看，随着中国经济增长动能进一步增强，跨境资金流出压力有所缓解，但国际金融市场不确定性依然较大，外汇储备规模可能在波动中逐步趋于稳定。
针对2月中国外汇储备余额结束连七个月下跌状况，外管局网站新闻稿称，2月中国跨境资金流动整体比较平衡，国际金融市场上非美元货币对美元汇率总体贬值，但资产价格出现上升，外汇储备所投资的货币和资产之间发挥了此消彼长的分散化效应。
“这些因素综合作用，外汇储备规模稳中有升。”新闻稿称。
中国央行稍早公布，2月末中国外汇储备为30,051.24亿美元，环比增加69.2亿美元，结束此前连续七个月下降，并再度重返3万亿美元关口上方，1月为减少123.13亿美元。(完)
(发稿 张金栋; 审校 乔艳红)
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