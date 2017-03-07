版本:
中国
中国财经 | 2017年 3月 7日 星期二 17:02 BJT

中国未来跨境资金流出压力料缓解 外储规模波动中渐趋稳定--外管局

路透上海3月7日 - 中国国家外管局周二表示，往前看，随着中国经济增长动能进一步增强，跨境资金流出压力有所缓解，但国际金融市场不确定性依然较大，外汇储备规模可能在波动中逐步趋于稳定。

针对2月中国外汇储备余额结束连七个月下跌状况，外管局网站新闻稿称，2月中国跨境资金流动整体比较平衡，国际金融市场上非美元货币对美元汇率总体贬值，但资产价格出现上升，外汇储备所投资的货币和资产之间发挥了此消彼长的分散化效应。

“这些因素综合作用，外汇储备规模稳中有升。”新闻稿称。

中国央行稍早公布，2月末中国外汇储备为30,051.24亿美元，环比增加69.2亿美元，结束此前连续七个月下降，并再度重返3万亿美元关口上方，1月为减少123.13亿美元。(完)

(发稿 张金栋; 审校 乔艳红)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐