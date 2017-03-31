中国外管局报告称外汇储备十分充裕 国际支付和清偿能力依然很强

路透北京3月31日 - 中国国家外汇管理局发布2016年中国国际收支报告，以专栏形式指出，中国外储规模尽管已从峰值回落，但目前规模仍处于较高水平，从对外支付能力和债务清偿能力看，中国外汇储备仍十分充裕。

未来中国将在增强汇率弹性的同时保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，不断健全宏观审慎管理框架下的跨境资本流动管理体系，这都有利于相关调整平稳进行。

以下为该篇题为《客观看待当前中国外汇储备规模及其变动》专栏的全文：

截至2016年末，中国外汇储备余额30,105亿美元，尽管已从峰值回落，但目前规模仍处于较高水平，相关变动也需要客观看待。

当前中国外汇储备规模在世界范围内依然高居榜首。从2016年末全球各国（地区）的外汇储备相对规模看，中国稳居首位。第二位日本为1.16万亿美元，第三位瑞士为6,349亿美元，巴西、印度、俄罗斯均为3,000多亿美元。在全球10.7万亿美元的外汇储备规模中，中国占28%，日本和瑞士分别占11%和6%。

从对外支付能力和债务清偿能力看，中国外汇储备仍十分充裕。目前，全球无公认统一的标准衡量储备充足度。按照传统的衡量标准，在进口支付方面，外汇储备至少需要满足3个月的进口，假定没有人民币对外支付，目前为四千亿美元左右的外汇需求。

在对外债务偿还方面，外汇储备需要覆盖100%的短期外债，目前的本外币短期外债规模为八九千亿美元，比2014年末的1.3万亿美元明显下降，说明近一段时期中国外债偿还压力已得到较大释放。因此，总的来说，从当前中国的外汇储备规模看，国际支付和清偿能力依然很强，能够很好地维护国家经济金融安全。

从外汇储备满足境内主体增持对外资产需求的角度看，储备变化本质上反映了中国对外资产持有主体的结构变化，是一个逐步发展的过程，也具有积极意义。

近年来，随着中国企业、个人经济实力的增强，中国民间部门多元化配臵资产的需求相应增加。从国际投资头寸表看，截至2016年末，中国民间部门对外资产占全部对外资产的比重首次过半，达到52%，民间部门对外资产和对外负债的匹配度趋向改善。

2016年末，中国民间部门对外净负债1.3万亿美元，较2014年末的2.3万亿美元高点明显下降。而且，满足民间部门增持对外资产需求不一定全靠外汇储备。中国经常帐户持续顺差，跨境融资、市场开放等政策也便利了境外资金流入，这些都可以成为境内主体增加对外资产的资金来源。当然，对外资产在官方和民间部门之间的调整需要合理、适度，与国家的经济发展水平、对外开放程度相协调。

未来中国将在增强汇率弹性的同时保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，不断健全宏观审慎管理框架下的跨境资本流动管理体系，这都有利于相关调整平稳进行。

近期外汇储备变动也反映了官方外汇市场操作、储备资产价格变动和储备的多元化运用等因素。

具体来看：一是央行在外汇市场的操作，一方面满足中国市场主体对外直接投资、证券投资、贷款等各类投资需求，2014下半年以来上述投资增加超过1.2万亿美元；另一方面用于证券投资以及外债等其他投资资金流出，2014下半年以来净流出2,700多亿美元，其中，2016年二季度以前累计净流出4,000亿美元左右，二季度以来转为净流入近1,300亿美元。

二是外汇储备投资资产的价格波动，也会导致储备余额发生变化。

三是由于美元作为外汇储备的计量货币，其它各种货币相对美元的汇率变动可能导致外汇储备规模的变化。四是根据国际货币基金组织关于外汇储备的定义，外汇储备在支持“走出去”等方面的资金运用记账时会从外汇储备规模内调整至规模外，反之亦然。（完）