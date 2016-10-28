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中国财经 | 2016年 10月 28日 星期五 15:41 BJT

9月中国服务贸易逆差233亿美元 货物与服务贸易顺差207亿美元--外管局

路透北京10月28日 - 中国国家外汇管理局周五公布，9月份服务贸易逆差233亿美元，逆差额较上月的254亿美元减少8.27%。其中，旅行差额为逆差205亿美元，占比近九成；运输差额为逆差38亿美元。

外管局数据并显示，9月货物贸易顺差440亿美元，环比减16.51%，上月为顺差527亿美元；当月货物与服务贸易顺差207亿美元，较上月的273亿美元环减24.18%。

1-9月服务贸易累计逆差1,877亿美元，同期货物贸易累计顺差3,905亿美元。

货物和服务贸易是指居民与非居民之间发生的货物贸易和服务贸易交易，与国际收支平衡表的口径相同。(完)

更多细节，请点选外管局网站(www.safe.gov.cn)

(发稿 孙琦子; 审校 乔艳红)

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