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中国财经 | 2016年 12月 14日 星期三 09:56 BJT

中国严打地下钱庄等违法犯罪活动 整顿外汇管理秩序--外管局

路透北京12月14日 - 中国国家外汇管理局和公安部周三联合表示，将始终保持对地下钱庄等违法犯罪活动的高压打击态势，整顿外汇管理秩序，维护经济金融安全。

外管局网站新闻稿称，日前，外管局和公安部联合召开2016年第三次打击地下钱庄工作部署及推进会议。一直以来，两部门紧密协作、密切配合，持续组织开展打击地下钱庄专项行动。

并通过追查钱庄背后的外汇违规行为，破获多起非法买卖外汇、利用虚假单证虚构外汇交易骗购汇、逃汇等案件。

新华社10月中旬援引广东省公安厅称，今年以来，广东各地公安机关开展多次打击地下钱庄的集中收网行动，破获案件140余起，抓获犯罪嫌疑人350余名，初步统计涉案金额2,300余亿元人民币，案件包括部分公司虚构贸易背景，修改、伪造货物提单，进行资金跨境循环方式骗购外汇等。（完）

(发稿 李文科; 审校 张喜良)

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