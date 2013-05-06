中国外管局出招打击虚增外贸出口 头寸管理新规威震离岸市场

* 外管局出招打击短期资本流入

* 紧缩银行综合头寸上限

* 严查虚假外贸出口数据

* 人民币应声走软离岸更甚

记者 李珊珊/李航/赵红梅

路透香港/北京5月6日 - 失真的中国一季度出口数据终于引发政策性打击。外管局不仅收紧了金融机构的外汇综合头寸下限，还要求外贸企业10日内解释清楚货物进出口和贸易收支总量不匹配的原因。套利、套汇热钱即刻原形毕露，境内外人民币闻讯连袂下跌。

分析人士指出，新规的针对性很强，四项条款都以防止异常跨境资金的流入为主，也显示外贸出口虚增现象确实存在，通过此次严查将有利于掌握真实的贸易数据和人民币升值压力。

数据也显示，由于目前中外资银行的外币贷存比都已超标，美元回补的压力较大，料对市场影响还将持续发酵。且因离岸市场中有不少对冲基金在赌人民币升值，此波杀跌将令离岸人民币的跌幅更大。

“央行目前真正需要面对的问题还不是人民币汇率升值，而是异常资金流入的困扰。”资深外汇问题研究专家汤亚健称。

他表示，外管局的这个文切中了目前的关键点，短期来说会有效，但中期还是要汇率形成机制改革，长期是理顺整个价格体系，比如要素出口价格，隐形补贴等问题。

3月末的数据显示，中国金融机构的外汇存款余额为4,415.65亿美元，外汇贷款7,543.46亿美元，不考虑扣除项，贷存比高达170%。

有关一季度外贸出口数据虚增的研究及报导近期屡见不鲜，市场普遍担忧虚胖的出口数据是近期人民币升值的推手之一，但虚假数据也为中国经济留下隐患。

中国央行一位不具名官员在接受路透采访时也表示，海关统计的货物进出口数据与外管局统计的货物贸易收支数据一直都不相符，特别是今年，前者要远大于后面。

“其中主要差距可能是国际物流配送原因导致的'空转'现象，但不排除有套利因素的驱动。”该官员称。

尽管一季度中国GDP等经济数据弱于预期，但外贸数据之亮丽却出人意料。尤其广东进出口值继续位列全国第一，扣除汇率因素后同比增长了37.7%。其中，广东对香港贸易额达到842.6亿美元，增幅高达91.6%。

中国一季度出口增长18.4%，进口增长8.4%，外贸顺差达430.7亿美元，而去年同期仅6.7亿美元。

**头寸管理新规影响大**

外管局此次措施的针对性很强，对不同业务都有所规范，包括银行头寸、结售汇以及外汇贷存比等。这势必会影响银行的外汇贷款。

“要考虑头寸，考虑贷存比来发放贷款，这比过去要严格一些。”招商证券宏观分析主管谢亚轩称。

中国金融高层曾在去年多次表示，人民币已离均衡汇率不远了。因此，去年4月外管局出台的新的银行结售汇综合头寸管理办法，允许各家商业银行的头寸可以在正负值间波动。

“即可以售汇大于结汇，如结售汇综合头寸下限为-1,000万美元，但现在只能由负转正，售汇很难大于结汇了。”谢亚轩还称。

汤亚健则指出，通过约束银行结售汇头寸，实质是为了管理跨境资金流动和央行外汇占款中间的环节，通过控制银行结售汇目标，控制银行境内外资金的成本和摆布及同业往来、控制代客的结售汇，控制贸易融资，进而控制资金流入。

他认为，目前看，这项政策对外资银行境外资金摆布的约束比对境内银行要大一些。

汇丰亚洲汇率研究主管Paul Mackel针对此项新政，也发布报告指出，近期银行外汇贷款增加部份与企业在外汇市场的套利活动有关。以3月底的贷存比约在170%计算，扣除政策性银行，估计银行体系需有480-630亿的净美元头寸。

而央行数据显示，剔除政策性银行，国内银行2012年末的“国内外汇贷款/外汇存款”的比例为95%。

**人民币升势暂缓**

分析人士指出，严查虚假外贸出口、变相上调银行结售汇综合头寸，以及考虑贷存比发放外汇贷款，都将引发外汇市场的美元需求，预计境内外市场人民币近期将呈偏弱格局。

汤亚健就指出，新政旨在打击热钱流入，而且是央行轻车熟路的动作，所以一定会有所成效，会遏制异常资金骤入，能舒缓人民币升值压力，下阶段人民币升值不会再像4月份那样急风骤雨般风卷残云。

但他也认为，该政策并不会改变人民币的中长期走势。

谢亚轩也指出，由于整个政策是防止或控制套利资金流入，因此显然会减少资本流入和人民币升值的压力。同时这一政策引起的市场变化，是检验到底有多大程度的套利资金来推升人民币的好机会。

人民币周一在离岸市场跌势更为激烈，一度暴挫400点，跌至逾三周低点6.1930；而外汇交易中心人民币则收跌至6.1667，跌幅为0.18%。

交易员指出，过去两个月人民币连续升值，吸引了许多对冲基金在离岸市场开了人民币的长仓，突然转向引发人民币的多杀多，故而跌势更为凶猛。（完）

(审校 毕晓雯/杨淑祯)

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