中国去年资本和金融账户逆差470亿美元 跨境资金流动风险可控--外管局

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京2月8日 - 中国国家外汇管理局周三公布数据显示，2016年经常帐户顺差2,104亿美元，资本和金融账户逆差470亿美元；四季度经常帐户顺差376亿美元，资本和金融账户逆差376亿美元。外管局表示，跨境资金流动未来总体将朝着均衡收敛，风险总体可控。
外管局网站发布的答记者问并称，预计今年国际收支将继续呈现“经常帐户顺差、资本和金融账户逆差”格局，国际收支状况仍将保持基本均衡。
“对外投资方面，境内主体配置境外资产的需求仍然存在，但投资将更趋理性。”外管局称。
数据显示，四季度经常帐户方面，货物贸易顺差1,183亿美元，服务贸易逆差593亿美元；资本和金融账户方面，资本账户逆差0.1亿美元，非储备性质的金融账户逆差1,872亿美元，储备资产减少1,495亿美元。
2016年去年，经常帐户顺差2,104亿美元，其中，货物贸易顺差4,852亿美元，服务贸易逆差2,423亿美元；资本和金融账户逆差470亿美元，资本账户逆差3亿美元，非储备性质的金融账户逆差4,903亿美元，储备资产减少4,436亿美元。
外管局并公布以SDR计值的国际收支数据：去年四季度经常帐户顺差276亿SDR，资本和金融账户逆差276亿SDR，其中，非储备性质的金融账户逆差1,371亿SDR，储备资产减少1,096亿SDR。
按SDR计值，2016年中国经常帐户顺差1,510亿SDR，资本和金融账户逆差342亿SDR，其中，非储备性质的金融账户逆差3,543亿SDR，储备资产减少3,204亿SDR。（完）
参看详情，请点击外管局网站www.safe.gov.cn
(发稿 马蓉；审校 曾祥进)
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