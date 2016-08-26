7月中国服务贸易逆差扩大 货物贸易顺差环比增10.9%--外管局

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
*--中国发展改革委等五部门发布意见称，试点地区符合条件的企业的境外母公司可以在境内发行人民币债券，并且允许试点地区符合条件的跨国企业集团开展跨境人民币双向资金池业务。
路透北京8月26日 - 中国国家外汇管理局周五公布，7月份服务贸易逆差225亿美元，逆差额较上月的194亿扩大；其中旅行差额占比达到92.4%，运输差额占比亦达到17.8%。
外管局数据并显示，当月货物与服务贸易顺差276亿美元，较上月的257亿美元有所扩大。
其中，7月货物贸易顺差500亿美元，环比增长10.9%；旅行差额为逆差208亿美元，运输差额为逆差40亿美元。
货物和服务贸易是指居民与非居民之间发生的货物贸易和服务贸易交易，与国际收支平衡表的口径相同。(完)
更多细节，请点选外管局网站 www.safe.gov.cn
(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
*--中国发展改革委等五部门发布意见称，试点地区符合条件的企业的境外母公司可以在境内发行人民币债券，并且允许试点地区符合条件的跨国企业集团开展跨境人民币双向资金池业务。
路透香港5月22日 - 全球最大猪肉食品公司--万洲国际遭主要股东中国私募股权公司鼎晖投资（CDH）减持63亿港元的股份，周一盘初一度跌3%。
路透北京5月22日 - 中国商务部周一公布关于对进口食糖采取保障措施的公告，决定自2017年5月22日起对进口食糖产品实施保障措施。保障措施采取对关税配额外进口食糖征收保障措施关税的方式，实施期限为三年且实施期间措施逐步放宽。