7月中国服务贸易逆差扩大 货物贸易顺差环比增10.9%--外管局

路透北京8月26日 - 中国国家外汇管理局周五公布，7月份服务贸易逆差225亿美元，逆差额较上月的194亿扩大；其中旅行差额占比达到92.4%，运输差额占比亦达到17.8%。

外管局数据并显示，当月货物与服务贸易顺差276亿美元，较上月的257亿美元有所扩大。

其中，7月货物贸易顺差500亿美元，环比增长10.9%；旅行差额为逆差208亿美元，运输差额为逆差40亿美元。

货物和服务贸易是指居民与非居民之间发生的货物贸易和服务贸易交易，与国际收支平衡表的口径相同。(完)

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