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中国财经 | 2016年 6月 27日 星期一 15:53 BJT

中国外管局：5月服务贸易逆差连两月收窄 货物贸易顺差环增8.3%

路透北京6月27日 - 中国国家外汇管理局周一称，5月份服务贸易逆差191亿美元，连续第二个月收窄，但幅度有限，其中旅行差额占比达到86%。5月货物贸易顺差481亿美元，环比增加8.3%，亦为连续第二个月增加。

外管局数据并称，1-5月服务贸易逆差971亿美元，同期货物贸易顺差为1,986亿美元。

此前外管局公布，4月服务贸易逆差为203亿美元，货物贸易顺差444亿美元。（完）

更多细节，请点选外管局网站(www.safe.govc.cn)

(发稿 李文科; 审校 乔艳红)

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