中国外管局：5月服务贸易逆差连两月收窄 货物贸易顺差环增8.3%

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京6月27日 - 中国国家外汇管理局周一称，5月份服务贸易逆差191亿美元，连续第二个月收窄，但幅度有限，其中旅行差额占比达到86%。5月货物贸易顺差481亿美元，环比增加8.3%，亦为连续第二个月增加。
外管局数据并称，1-5月服务贸易逆差971亿美元，同期货物贸易顺差为1,986亿美元。
此前外管局公布，4月服务贸易逆差为203亿美元，货物贸易顺差444亿美元。（完）
更多细节，请点选外管局网站(www.safe.govc.cn)
(发稿 李文科; 审校 乔艳红)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。