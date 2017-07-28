中国将进一步促进跨境贸易投资便利化 提高服务实体经济水平--外管局

路透北京7月28日 - 中国国家外管局近日举办了2017年分局长高级研修班，对当前国内外经济金融形势和外汇形势进行了分析，指出将进一步促进跨境贸易投资便利化，全面提高外汇管理服务实体经济的效率和水平，依法支持、保障真实合规的经常项目国际支付与转移，支持贸易新业态发展。

会议并表示，要积极支持国内有能力、有条件的企业开展真实合规的对外投资，优化外商来华直接投资外汇管理服务，为内、外资企业创造更加开放、公平、便利的营商环境。

中国金融时报周五援引称会议内容称，将进一步深化外汇管理改革，稳妥有序推进金融市场双向开放和资本项目可兑换。营造良好的外汇管理政策环境，更好地支持“一带一路”建设。

同时，加强外汇储备经营管理，在保证外汇储备安全性、流动性的基础上，实现外汇储备的保值增值。

“紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务，以踏石留印、抓铁有痕的劲头，狠抓落实。”会议称。

会议还强调，将构建跨境资本流动的宏观审慎管理和微观市场监管体系。强化事中事后监管，严厉打击地下钱庄等外汇违法违规行为，防范化解跨境资本流动风险，维护外汇市场健康稳定，维护国家金融稳定和经济安全。

中国国家外汇管理局此前在学习全国金融工作会议精神的新闻稿中指出，构建跨境资本流动的宏观审慎管理和微观市场监管体系，加强事中事后监管，积极支持国内有能力、有条件的企业开展真实、合规的对外投资，优化外商来华直接投资外汇管理服务。（完）