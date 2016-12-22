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中国财经 | 2016年 12月 22日 星期四 17:46 BJT

中国外管局发言人称或调整美债投资 需采取措施遏制资本外流

路透北京12月22日 - 中国外管局官员李红燕周四表示，中国或调整对美国公债的投资，而减持美债是战术性操作。

外管局发言人王春英表示， 中国需要采取“逆周期”举措以控制大量资本外流。

王春英称，中国今年对外直接投资增长得太多太快。

中国央行研究局首席经济学家马骏亦在同一发布会上表示，中国当局可以维持人民币汇率基本稳定，对美元的乐观看法可能过度。(完)

(编译 王洋/李爽 审校 白云/刘秀红)

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