中国外管局发言人称或调整美债投资 需采取措施遏制资本外流

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京12月22日 - 中国外管局官员李红燕周四表示，中国或调整对美国公债的投资，而减持美债是战术性操作。
外管局发言人王春英表示， 中国需要采取“逆周期”举措以控制大量资本外流。
王春英称，中国今年对外直接投资增长得太多太快。
中国央行研究局首席经济学家马骏亦在同一发布会上表示，中国当局可以维持人民币汇率基本稳定，对美元的乐观看法可能过度。(完)
(编译 王洋/李爽 审校 白云/刘秀红)
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。