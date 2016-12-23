中国外管局官员称美债头寸下降并非战略性减持（更新版）

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路透北京12月22日 - 中国国家外汇管理局一名官员周四表示，中国的美国公债头寸下降并非战略性减持，而是根据市场状况进行的战术性小幅调整。

这名官员在北京对记者表示，美国公债市场的评级、深度和流动性都具有优势，因此美国公债对国际投资者和全球央行来说十分重要。

“有时我们会预期美国国债价格可能会下跌，有时我们会预期国债价格会上升。市场不要过度地解读中国持有美国国债是不是一个战略性的减持，绝对不是。”这名官员表示。

“我们对美国国债会非常动态地进行一些战术性的小的调整...这是我们从市场化的原则进行专业化的投资经营的运作。”

中国外汇储备在11月减少690.6亿美元，降至3.052万亿的近六年低点，降幅远超预期。

外汇储备可能受到诸多因素的影响，其中包括中国的国际收支变化。

“我们的国家收支的基本情况还是比较safe and sound，”该名官员说道。“三万亿目前的情况看这个储备的规模还是比较充裕的。”

11月，日本超越中国成为美国公债的最大持有国，因中国央行动用外汇储备支撑人民币。

10月，中国的美国公债持有量减少413亿美元，降至1.115万亿美元。

投资者密切关注着中国的美国公债持有量下降，因大量抛售美债或将令美国利率进一步承受上行压力，而这反过来又会令人民币贬值。

在这位官员发表上述讲话后，10年期美债收益率几无变动。

随着人民币贬值，中国企业的海外投资受到严格审查，以防范资金的非法外流。

中国11月对外投资额同比增长76.5%，达到157亿美元。

外管局另一位官员在周四的新闻简报会上说，中国今年对外直接投资(ODI)增长很快。

这名官员表示，中国需要采取“逆周期”举措以控制大量资本外流。

中国人民银行研究局首席经济学家马骏在同一个简报会上表示，中国有信心保持人民币在合理均衡水平上的基本稳定，市场对美元的预期可能有些过于乐观了。(完)