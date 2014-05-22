易纲：鼓励有条件地区先行先试外汇管理政策 但不搞遍地开花

路透北京5月22日 - 中国国家外汇管理局局长易纲称，外汇管理部门要积极支持地方经济发展，在符合国家总体规划的前提下，鼓励有条件的地区就部分外汇管理政策先行先试，但要突出特色，不搞遍地开花。

外管局新闻稿援引易纲就深化外汇管理改革赴深圳调研期间的话称，深化外汇管理改革，一只手抓简政放权、转变职能，促进贸易投资便利化，切实服务实体经济；另一只手抓守好底线、防范风险，强化事后管理。

“这两只手要均衡发展，不能偏废。”易纲认为。

他认为，要提高跨境资金流动监测分析能力和水平，构建宏观审慎的外债和资本流动管理体系。

此外，他还在企业调研中详细了解跨国公司外汇资金集中运营管理试点政策对企业生产经营带来的影响，并提到深化外汇管理改革的核心内容之一，就是要坚持不懈地促进贸易投资便利化，满足企业合理的外汇政策需求，提升国际竞争力，努力打造中国经济升级版。（完）

(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)

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