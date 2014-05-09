今年汇率趋向合理均衡 须防范跨境资本冲击风险--外管局（更新版）

* 若人民币汇率预期生变将引发跨境资金流动阶段性波动

* 今年人民币继续趋向合理均衡水平

* 促国际收支平衡和防范跨境资本冲击是主要政策方向

* 2014年经常项目顺差与GDP之比望保持合理范围内

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路透北京5月9日 -中国国家外汇管理局周五称，今年人民币汇率继续趋向合理均衡水平，一旦市场预期发生变化，也可能引起跨境资金流动阶段性波动，促进国际收支基本平衡、防范跨境资本冲击风险仍是主要政策方向。

刊登在外管局网站上的《国家外汇管理局年报2013》表示，2014年经常项目顺差与GDP(国内生产总值)之比有望保持在国际公认的合理范围之内，资本和金融项下总体将呈现震荡走势。

“2014年，我国国际收支‘扩顺差’与‘减顺差’的因素并存，促进国际收支基本平衡、防范跨境资本冲击风险仍是主要政策方向。”报告指出。

报告认为，随着人民币汇率逐步趋向合理均衡水平，跨境资金双向波动也会增强，且中国经济金融运行中还存在一些需要积极化解的问题，容易受到市场关注。

外管局局长易纲亦在报告中指出，今年要加强跨境资金监测分析和预警体系建设，探索建立宏观审慎管理框架下的外债和资本流动管理体系，防范跨境资金双向流动风险，进一步增强外汇管理服务实体经济和防范金融风险的能力。

外管局并表示，2014年，在外汇储备经营管理方面，中国将继续把风险防范放在首位，并探索和拓展外汇储备多层次使用渠道和方式。经常项目外汇管理中则要在全面促进贸易便利化同时，积极研究前沿性和趋势性问题，守住风险底线。

今年在资本项目外汇管理上，要以加快实现人民币资本项目可兑换为中心，促进跨境投融资活动便利化，并建立健全宏观审慎管理框架下的外债和资本流动管理体系。在金融机构进一步推动促进“藏汇于民”的银行外汇理财产品创新业务，支持银行开展保值避险类业务，丰富外汇市场参与主体。

此外，外管局将密切结合外汇收支形势变化，加大对跨境资金违规流动行为的查处力度，针对银行、企业等市场主体开展专项检查，遏制违规投机套利活动，积极防范跨境资金流动风险。

外管局此前称，2014年将密切监测跨境资金流动，防范跨境资金双向流动冲击，坚守不发生系统性、区域性金融风险的底线，不断加强和完善对银行等金融机构的外汇业务检查。

**今年经常项目顺差与GDP之比收窄**

2013年国家外管局年报预计，2014年经常项目顺差与GDP之比有望保持在国际公认的合理范围之内，资本和金融项下总体将呈现震荡走势。

报告援引易纲的话称，2014年全球经济尤其是发达经济体表现将好于2013年，国内全面深化改革、进一步提高市场的作用，有助于贸易和直接投资等资金持续流入；在国内外利差驱动下，企业相关财务运作将导致外汇资金净流入较多。但同时，美联储量化宽松货币政策退出机制仍存在不确定性，中国经常项目顺差与GDP之比进一步收窄。

报告认为，2014年，经常项目有望保持一定规模顺差，但与GDP之比维持较低水平。货物贸易仍将是主要的顺差来源。而服务贸易逆差可能进一步扩大，尤其是旅游项下，中国居民境外旅游、留学等消费仍处于上升期。在中国当前的对外资产负债结构下，投资收益项目还将呈现一定逆差。

“总的来看，随着上述顺差和逆差项目的发展演变和相互影响，经常项目顺差与GDP之比仍有望保持在国际公认的合理范围之内。”报告称。

在资本和金融项下，导致流入的因素是国内经济基本面持续较好；主要发达经济体维持低利率货币政策，将使得国内外维持正向利差，且近一段时期部分新兴经济体因自身问题出现金融市场波动，中国抵御外部冲击风险的能力显得更加突出。

但是导致流出的因素也同时存在。从外部看，美联储退出量化宽松货币政策本身仍会被市场反复炒作，其负面影响也将逐步累积，新兴市场可能再次震荡并波及中国。内部看，中国将进一步提高对外开放水平、推进人民币资本项目可兑换、改进人民币汇率形成机制，有利于跨境资金流出入均衡发展。（完）

(发稿 谢衡/宿泱韫/李文科; 审校 张喜良)

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