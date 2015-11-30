中国与南非企业签署9.3亿美元合作协议

中国五大商业银行获准阶段性下调存款准备金率一个百分点--消息
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
路透上海11月28日 - 新华社周六报道称，“中国-南非企业贸易对接会暨签约仪式”周五（11月27日）在约翰内斯堡举行，两国企业共签署23个合作协议，合同金额约9.3亿美元。
中南两国企业此次共签署的合作协议涉及钢铁、能源、医药、水果、海鲜、葡萄酒、纺织等多种产品。中国中钢集团公司、中国诚通控股集团有限公司、中国中化集团公司等15家中方企业以及南非虎牌公司等50余家南非企业与会。
中国国家主席习近平下周将对津巴布韦、南非进行国事访问并赴南非约翰内斯堡主持中非合作论坛峰会。习近平此行有望加强中国同非洲的关系。
新华社报道称，2014年中国同非洲的贸易额达到2,200亿美元。中国是非洲最大的贸易伙伴国。（完）
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。