中国与南非企业签署9.3亿美元合作协议

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海11月30日 - 新华社周六报导称，“中国-南非企业贸易对接会暨签约仪式”周五（11月27日）在约翰内斯堡举行，两国企业共签署23个合作协议，合同金额约9.3亿美元。

中南两国企业此次共签署的合作协议涉及钢铁、能源、医药、水果、海鲜、葡萄酒、纺织等多种产品。中国中钢集团公司、中国诚通控股集团有限公司、中国中化集团公司等15家中方企业以及南非虎牌公司等50余家南非企业与会。

中国国家主席习近平下周将对津巴布韦、南非进行国事访问并赴南非约翰内斯堡主持中非合作论坛峰会。习近平此行有望加强中国同非洲的关系。