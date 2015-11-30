中国与南非企业签署9.3亿美元合作协议

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月20日
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海11月30日 - 新华社周六报导称，“中国-南非企业贸易对接会暨签约仪式”周五（11月27日）在约翰内斯堡举行，两国企业共签署23个合作协议，合同金额约9.3亿美元。
中南两国企业此次共签署的合作协议涉及钢铁、能源、医药、水果、海鲜、葡萄酒、纺织等多种产品。中国中钢集团公司、中国诚通控股集团有限公司、中国中化集团公司等15家中方企业以及南非虎牌公司等50余家南非企业与会。
中国国家主席习近平下周将对津巴布韦、南非进行国事访问并赴南非约翰内斯堡主持中非合作论坛峰会。习近平此行有望加强中国同非洲的关系。
新华社报导称，2014年中国同非洲的贸易额达到2,200亿美元。中国是非洲最大的贸易伙伴国。（完）
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
路透1月20日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:30时,1美元=6.872 2人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.1 0.748 1.77 市北高新 18.94 1.089 2.53 大众交通 6.26 0.708 1.29 永生投资 13.12 1.545 1.24 老凤祥 40.09
路透首尔1月20日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0723GMT，外资 在韩国股市卖超485亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月20日 -48.5 40.5 5.5 ^1 月19日 146.0 -282.9 128.8 1 月18日 -19.3 87.4 -72.3 1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5