中国外管局：今年跨境资本流动将保持稳定 外汇储备仍较充裕

路透北京5月13日 - 中国国家外汇管理局周五发布2015年报预计，今年跨境资本流动将保持稳定；中国的外汇储备仍较充裕，境内主体经过近两年债务去杠杆化调整已明显降低未来对外偿付风险，2016年要保障外汇储备安全、流动和保值增值。

外管局并称，中国经济发展前景依然向好，将继续吸引外资尤其是长期资本流入。今年中国国际收支形势仍将继续呈现“经常账户顺差、资本和金融账户逆差”的格局。

外管局上周五公布初步数据显示，今年一季度中国经常账户顺差481亿美元，资本和金融账户逆差亦为481亿美元。

中国央行上周六公布，4月末中国外汇储备为32,196.68亿美元，环比增70.89亿美元，为连续第二个月增长，但增幅较上月减小。（完）

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