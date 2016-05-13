中国外管局：今年跨境资本流动将保持稳定 外汇储备仍较充裕

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京5月13日 - 中国国家外汇管理局周五发布2015年报预计，今年跨境资本流动将保持稳定；中国的外汇储备仍较充裕，境内主体经过近两年债务去杠杆化调整已明显降低未来对外偿付风险，2016年要保障外汇储备安全、流动和保值增值。
外管局并称，中国经济发展前景依然向好，将继续吸引外资尤其是长期资本流入。今年中国国际收支形势仍将继续呈现“经常账户顺差、资本和金融账户逆差”的格局。
外管局上周五公布初步数据显示，今年一季度中国经常账户顺差481亿美元，资本和金融账户逆差亦为481亿美元。
中国央行上周六公布，4月末中国外汇储备为32,196.68亿美元，环比增70.89亿美元，为连续第二个月增长，但增幅较上月减小。（完）
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(发稿 孙琦子; 审校 张喜良)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。