京津沪上调最低工资标准

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月1日 -据中新社报道称，北京、上海和天津从4月1日起将分别调增最低工资标准，调增幅度从11.4%至12.3%不等。
此番调整中，上海月最低工资标准由1,620元为1,820元，调增幅度为12.3%；小时最低工资标准从14元调整为17元，调增幅度为21.4%，均系全国最高。
天津月最低工资标准由1,500元调整为1,680元，调增幅度为12%；小时最低工资标准由15元调整为16.8元，调增幅度也为12%。
北京市月最低工资标准由1,400元调整为1,560元，调增幅度为11.4%；小时最低工资标准由15.2元提高到16.9元，调增幅度为11.2%。
报道称，今年以来全国调增最低工资标准的地区还包括重庆、陕西、深圳和山东。
据政府网站china.org.cn称，根据“十二五”（2011-2015年）规划纲要，中国最低工资标准预计年均调增幅度为13%。（完）
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