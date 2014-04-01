京津沪上调最低工资标准

路透上海4月1日 -据中新社报道称，北京、上海和天津从4月1日起将分别调增最低工资标准，调增幅度从11.4%至12.3%不等。

此番调整中，上海月最低工资标准由1,620元为1,820元，调增幅度为12.3%；小时最低工资标准从14元调整为17元，调增幅度为21.4%，均系全国最高。

天津月最低工资标准由1,500元调整为1,680元，调增幅度为12%；小时最低工资标准由15元调整为16.8元，调增幅度也为12%。

北京市月最低工资标准由1,400元调整为1,560元，调增幅度为11.4%；小时最低工资标准由15.2元提高到16.9元，调增幅度为11.2%。

报道称，今年以来全国调增最低工资标准的地区还包括重庆、陕西、深圳和山东。

据政府网站china.org.cn称，根据“十二五”（2011-2015年）规划纲要，中国最低工资标准预计年均调增幅度为13%。（完）

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