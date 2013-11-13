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中国财经 | 2013年 11月 13日 星期三 19:06 BJT

中国12月1日起调整金融商品转让业务营业税政策

路透北京11月13日 -中国国家税务总局近日下发公告,将从12月1日起对金融商品转让业务营业税政策进行调整。此举旨在支持金融行业发展,鼓励金融业务创新。

新华社周三报导，根据公告,纳税人从事金融商品转让业务,不再按股票、债券、外汇、其他四大类来划分,统一归为“金融商品”,不同品种金融商品买卖出现的正负差,在同一纳税期内可以相抵,按盈亏相抵后的余额为营业额计算缴纳营业税。

若相抵后仍出现负差的,可结转下一个纳税期相抵,但在年末时仍出现负差的,不得转入下一个会计年度。

一位财税部门的官员称，此举只是对金融商品征收管理办法的调整，影响面不大。

根据中国金融保险业营业税申报管理办法,金融商品转让业务,按股票、债券、外汇、其他四大类划分。（完）

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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