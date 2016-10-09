中国明年起全面放开食盐价格 抓紧建立完善食盐储备体系--发改委

路透北京10月9日 - 中国国家发展改革委员会周日称，将自2017年1月1日起全面放开食盐价格，抓紧建立完善食盐储备体系，研究制定应急预案，确保食盐安全稳定供应。

刊登在发改委网站的新闻稿称，自2017年1月1日起，放开食盐出厂、批发和零售价格，由企业根据生产经营成本、食盐品质、市场供求状况等因素自主确定。

新闻稿称，要完善企业储备制度、保持合理库存，切实保障食盐市场特别是边远贫困地区和经济欠发达的边疆民族地区普通食盐稳定供应，做到不断供、不脱销。

保持食盐价格基本稳定，各地要加强食盐零售市场特别是边远贫困地区和经济欠发达的边疆民族地区价格监测，当食盐市场出现异常波动时，要及时采取投放储备等有效措施；特殊情况下可依法采取临时价格干预或其他紧急措施，防止普通食盐价格异常波动。

今年4月，国务院印发《盐业体制改革方案》，决定推进盐业体制改革，完善食盐专营制度，打破食盐生产企业只能销售给指定批发企业、食盐批发企业只能在指定范围内销售的规定，全面建立起竞争性市场结构，食盐价格具备放开条件。

2015年中国原盐产能11,345万吨，消费量为8,876万吨，其中食盐消费量仅为1,000万吨左右。同时，中国食盐市场供应主体较多，登记注册的盐业生产企业有300家左右，盐业流通企业有4,000多家。（完）

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