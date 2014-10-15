中盐上海与美国莫顿盐业合作 加快拓展中国高端食盐市场

路透上海10月15日 - 中国一直处于专营的食用盐行业对外开放有望加快，央企中盐集团旗下上海市盐业公司与美国最大盐业公司莫顿盐业的合资企业，明年起将提高产能及扩大产品种类，加快拓展中国高端食盐市场。

双方合资企业上海中盐莫顿盐业公司虽然成立已十三年，但之前一直处于小规模试水阶段，近两年其进口盐分销业务才有所扩大。而合资公司短期内将引进技术及大规模分包装生产线，明年起将对中国提供更广泛的莫顿盐产品，例如海盐、食盐、低纳盐、软水盐等。

“随着国内生活水平的提高，消费者需求有很大差异性...我们要进一步细分市场，向不同消费者提供他们需要的产品。”中盐上海盐业公司总经理王学仕表示。

他说，双方合作所瞄准的中高端食盐市场，在海外发达国家食盐市场的占比约在8-10%，而在中国目前几乎是空白，未来成长空间相当巨大。

中国已是全球最大的用盐消费市场，占据全球的四分之一，主要是工业盐市场。而食盐市场每年消费约1,000万吨，其中小包装食盐销量为450万吨。

国内目前食盐仍需要专营许可，各地的盐业公司负责本辖区食盐计划的落实和供应工作。不过国内已开始酝酿打破食盐专营体制，将盐业放入市场参与竞争。而近期国家开放上海自贸区内的食盐批发，被外界视为食盐业对外开放的一个前奏。

“我们来这儿不是为了自贸区，我们更看好与中盐上海的合作，看好中高端盐市场的前景。”莫顿盐业首席执行官（CEO）赫曼表示。

拥有165年历史的莫顿盐业，是美国食用盐及软水盐等的领先者，其隶属于欧洲第二大化学肥料生产商--德国K+S集团。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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