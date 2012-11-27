三星电子再遭在华非法用工指控

美国劳工权益保护组织中国劳工观察周二再次指责三星电子中国供应商存在非法用工问题，而该公司此前一天承认其在华工厂存在超时加班和罚款问题。近年来，已有多家外企被指控在中国存在不当用工的行为。中国劳工观察称，三星电子一家供应商的工人有时一天工作长达16个小时，每月只能休息一天。路透