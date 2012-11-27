三星电子再遭在华非法用工指控

路透首尔11月27日电（记者 Miyoung Kim）---美国劳工权益保护组织中国劳工观察（CLW）周二再次指责三星电子(005930.KS)中国供应商存在非法用工问题，而该公司此前一天承认其在华工厂存在超时加班和罚款问题。

近年来，已有多家外企被指控在中国存在不当用工的行为。

中国劳工观察称，三星电子一家供应商的工人有时一天工作长达16个小时，每月只能休息一天。

三星电子周一称，该公司对105家中国供应商进行调查後发现存在非法用工行为，并指出将再给涉及问题的公司两年时间来进行整改。

今年8月，中国劳工观察指责三星电子一家中国供应商的工厂有七名年龄不到16岁的工人。此後，三星电子对其中国供应商的工厂进行了审计。

三星电子称，审计结果发现，没有证据显示这些供应商雇用童工。

但该公司承认，这些工厂存在一些不当用工行为，比如像超时加班、迟到缺勤罚款等。

“我们已将采取措施减少雇员加班确定为首要任务，并正在研究制定到2014年底杜绝超时加班的措施，”该公司在声明中称。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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