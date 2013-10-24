三星电子向中国消费者道歉

摩根资产在香港推出一支均衡基金 提供较低波幅投资方案
据新闻稿，有别于传统的均衡基金倾向于维持相对固定的资产类别比例，新基金可投资其总资产净值10%至50%于股票证券，以及投资其总资产净值50%至90%的资本增长。
路透北京10月24日（记者 Matthew Miller） - 韩国三星电子(005930.KS)为部分手机机型出现的问题向中国消费者致歉。中国中央电视台稍早抨击了三星的维修政策。
三星电子是全球最大的智能手机制造商。
三星电子在其中文网站的声明中表示：“由于工作管理问题给消费者带来的不便，我司表示真诚的歉意。”
三星电子是央视最新瞄准的跨国公司。央视在周一晚间播出的节目中称，三星Note和S系列智能手机因设计缺陷频繁死机。
三星电子称，对已经发生问题的S3和Note2手机进行免费修理，如确有消费者在指定的售后服务中心维修时已付费的情况，将进行退款处理，如两次修理不能正常使用的手机，将为消费者免费更换同型号产品。
此前一天，央视因星巴克(SBUX.O) 在中国的售价高于其他地区而对其进行了抨击。
今年3月，央视还炮轰了苹果公司(AAPL.O)在华保修和客户服务政策。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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据新闻稿，有别于传统的均衡基金倾向于维持相对固定的资产类别比例，新基金可投资其总资产净值10%至50%于股票证券，以及投资其总资产净值50%至90%的资本增长。
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